В Эстонии утвержден новый состав правительства. Премьером стал экс-министр окружающей среды

Бывший министр окружающей среды Кристен Михал стал премьер-министром Эстонии, возглавив новый состав правительства. Кандидатуру Михала, представляющего Партию реформ, утвердил президент страны Алар Карис: об этом 22 июля сообщил портал ERR.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку утром 15 июля: отставка Каллас связана с ее назначением на пост главы Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.
49-летний Михал родился в Таллине, учился по специальности государственного управления в Таллинском педагогическом университете, окончил юрфак Академии Норд и изучал право в магистратуре Юридической академии Таллинского университета.
В Партии реформ он работает с 1992 года, а в 2002 году стал советником отца Каи Каллас — премьер-министра Сийма Калласа. В 2023 году он стал министром окружающей среды в правительстве Каи Каллас.
Новый состав правительства сформирован правящей коалицией из Социал-демократической партии Эстонии, Партии реформ и «Ээсти 200». Новый кабмин начнет работу 23 июля после принесения присяги в парламенте страны.
По заявлению президента Эстонии, смена правительства может привести к более деловой атмосфере в рийгикогу между коалицией и оппозицией.