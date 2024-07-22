В Эстонии утвержден новый состав правительства. Премьером стал экс-министр окружающей среды

Бывший министр окружающей среды Кристен Михал стал премьер-министром Эстонии, возглавив новый состав правительства. Кандидатуру Михала, представляющего Партию реформ, утвердил президент страны Алар Карис: об этом 22 июля сообщил портал ERR.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку утром 15 июля: отставка Каллас связана с ее назначением на пост главы Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.



49-летний Михал родился в Таллине, учился по специальности государственного управления в Таллинском педагогическом университете, окончил юрфак Академии Норд и изучал право в магистратуре Юридической академии Таллинского университета.