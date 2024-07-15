Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку утром 15 июля. Об этом сообщает портал ERR.



Отставка Каи Каллас связана с ее назначением на пост главы Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Сейчас она продолжает исполнять обязанности премьер-министра до того момента, пока новый кабмин не вступит в свои полномочия. Также Каллас покидает пост председателя Партии реформ. Сейчас ведутся переговоры о сохранении этой партии после ухода Каи Каллас.



«Президент проведет обсуждения с партиями, а затем распределит ответственность за формирование правительства», — уточняет ERR.

