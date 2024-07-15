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    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку

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    5 комментариев

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку утром 15 июля. Об этом сообщает портал ERR.

    Отставка Каи Каллас связана с ее назначением на пост главы Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Сейчас она продолжает исполнять обязанности премьер-министра до того момента, пока новый кабмин не вступит в свои полномочия. Также Каллас покидает пост председателя Партии реформ. Сейчас ведутся переговоры о сохранении этой партии после ухода Каи Каллас.

    «Президент проведет обсуждения с партиями, а затем распределит ответственность за формирование правительства», — уточняет ERR.

    Планируется, что новое правительство начнет свою работу в начале августа.

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    Комментарии 5

    28230452315 Июл 2024 в 12:34
    Хотите как в загнивающей Эстонии?
    +0−0
    Абрикосов15 Июл 2024 в 12:29
    симпатичная она ... )))
    мне нравится... но SуK@///
    +0−1
    avtech15 Июл 2024 в 12:04
    цивилизованные люди
    +3−3
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