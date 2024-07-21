Миграционная политика, санкции против РФ и рекордный госдолг. Каким мир запомнит президента Джо Байдена

Президент США Джо Байден 21 июля объявил, что покидает предвыборную гонку за пост президента и отметил, что будет главой государства до конца своего срока. «Фонтанка» прошлась по биографии лидера Штатов и собрала, что успел сделать Джо Байден на посту президента США.



Алекс Сочацки/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Начало политической карьеры

Джо Байден родился в городе Скрэнтон на северо-востоке штата Пенсильвания в семье католиков с ирландскими, английскими и французскими корнями. В 1965 году он окончил Университет штата Делавэр, где получил несколько степеней бакалавра: в области искусств, истории и политологии. Во время войны во Вьетнаме Байден избежал обязательного до 1973 года призыва на военную службу, пять раз воспользовавшись студенческими отсрочками, затем — получил медотвод. Уже в 2008 году представители Байдена объясняли это тем, что тот в молодости страдал астмой.



Политическую карьеру демократ Байден начал в 1970 году на выборах в местный совет округа Ньюкасл в штате Делавэр. Он выиграл выборы и был членом совета до 1973 года, пока не стал сенатором конгресса США. Джо Байден стал самым молодым в истории членом американского сената. На момент победы на выборах ему было 29 лет, и лишь к принятию присяги он преодолел минимально допустимый для такой должности порог в 30 лет. Тогда он выступал за вывод американских войск из Вьетнама.

В 1972-м, том же году, когда Байден впервые стал сенатором, его семья попала в автокатастрофу; первая жена и дочь погибли, а двое сыновей получили травмы, но выжили. В 1977 году он женился на преподавательнице Джилл Трейси Джейкобс, для которой это тоже был второй брак. В 1981 году у них родилась дочь Эшли. Старший сын Джозеф скончался от рака в 2015 году; младший, Роберт Хантер, впоследствии фигурировал в коррупционном скандале на Украине, который мог стоить Байдену выдвижения на выборах.



В сенате Джо Байден проработал 35 лет — до 2009 года. Во время военного конфликта в Косово в 1999 году Джо Байден поддержал авиаудары НАТО по территории Югославии. Также он выступал за вторжение в Афганистан, а в октябре 2002 года одобрил вторжение американских сил в Ирак.

Первое участие в выборах и правая рука Обамы

На президентских выборах Джозеф Байден впервые баллотировался в 1988 году, однако снял кандидатуру. Выдвигался Байден и в 2008 году, но тогда проиграл на праймериз и стал «вторым номером» в кампании сенатора Барака Обамы. Дуэт Обама — Байден выиграл выборы, и последний стал вице-президентом США. В 2012 году Обама снова решил баллотироваться и снова выиграл выборы, Байден остался на посту вице-президента.



Во время второго вице-президентского срока Байден поддержал вооружение повстанцев в Сирии. Перед президентскими выборами в 2016 году Байден объявил, что не будет баллотироваться, и заявил о поддержке фаворита гонки от демократов Хиллари Клинтон. Тогда она проиграла выборы республиканцу Дональду Трампу.

Президентскую кампанию Байден фактически начал в апреле 2019 года и построил ее на критике действующего президента-республиканца. В интервью Си-би-эс в октябре 2020 года — в разгар предвыборной кампании — Байден прямо назвал Россию главной угрозой для Америки: «Я думаю, что сегодня главная угроза для Америки, если говорить об угрозе для нашей безопасности и наших альянсов, — это Россия. При этом я думаю, что главным соперником для нас является Китай. И в зависимости от того, как мы будем себя вести, станет ясно, являемся ли мы соперниками или же мы попадем в более серьезное соревнование с применением силы».



Джо Байден — президент США

На выборах президента 2020 года Джо Байден одержал победу, набрав 306 голосов выборщиков против 232 голосов у Трампа. Вице-президентом стала Камалой Харрис — первый в истории США вице-президентом с африканскими и южноазиатскими корнями. Байден вступил в должность президента 20 января 2021 года.

Первоочередной задачей президента была поддержка экономики во время пандемии коронавируса. Тогда он подписал законопроект «Американский план спасения», которые предусматривал выделение 1,9 трлн долларов на стимулирование экономики и оказание помощи населению. В первые дни президентства Байден подписал указ о введении 100-дневного режима ношения масок в общественных местах и усилении контроля за соблюдением санитарных норм. Также он утвердил план по вакцинированию 100 млн человек в течение 100 дней, который позже расширил до 200 млн. Тогда США преодолели пик суточных заражений — 252 тыс. на начало января.



В первые 100 дней президентства Байден отметил значительную часть решений предшественника. Так, президент приступил к полному пересмотру миграционной политики: отменил режим ЧП на границе с Мексикой, прекратил финансирование стены, снял запрет на въезд граждан некоторых мусульманских стран. Также Байден положен конец политике разлучения мигрантов с детьми на время рассмотрения уголовных дел за незаконное пересечение границы и подписал несколько указов, облегчающих получение гражданства США.

Однако на фоне рекордного количества задержаний на американо-мексиканской границе в декабре 2021 года Джо Байден восстановил иммиграционную политику эпохи Трампа. В частности — пункт, по которому мигранты должны ждать убежища в Мексике, прежде чем их заявления на въезд в США будут одобрены.

В апреле 2021 года Байден объявил о выводе войск из Афганистана. Это решение привело к коллапсу систему государственной власти в стране — в начале сентября Афганистан перешел под контроль движения Талибан**.



19 января 2023 года США достигли порога государственного долга, который составил рекордные $31,4 трлн. CNN связало резкий рост госдолга со стимулирующими мерами правительства Байдена во время пандемии. В 2023 финансовом году США потратили на обслуживание долга больше, чем на высшее образование или транспорт. В январе 2024 года был поставлен новый рекорд — 34 трлн долларов.

Байден и Россия

Сразу после вступления Байдена в должность 20 января, Россия и США начали переговоры по вопросам контроля над вооружениями и уже 3 февраля достигли договоренности о продлении на пять лет Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

В марте и апреле 2021 года Вашингтон ввел против РФ два пакета санкций: за «отправление спецслужбами» Алексея Навального* и за «вмешательство в выборы и кибератаки». В итоге под санкции подпали 68 российских физических и юридических лиц, из США были высланы десять российских дипломатов. В ходе телефонного разговора 13 апреля Байден предложил президенту России Владимиру Путину организовать личную встречу на территории третьей страны.



Переговоры прошли 16 июня в Женеве. Тогда Путин и Байден договорились о восстановлении отношений и возобновлении работы по вопросам разоружения и стратегической безопасности. Уже к осени 2021 года отношения постепенно начали ухудшаться — тогда западные СМИ и политики высказываться о подготовке Россией вторжения на Украину и даже называть предполагаемые даты. В декабре 2021 года Джо Байден заявил, что США направят в страны НАТО дополнительные силы в случае вторжения России.

После начала специальной военной операции США ввели несколько пакетов санкций против России. 25 февраля Минфин объявил о введении прямых санкций против Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба вооружённых сил Валерия Герасимова. Последние два года санкционный список только расширялся, под ограничения попали в том числе Ростех, Совкомбанк, банк ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк, Московский кредитный банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Газпром, Газпром нефть, Транснефть, Ростелеком, Русгидро, Алроса, Совкомфлот и РЖД.



В начале марта 2022 года Джо Байден подписал указ, запрещающий ввоз в США ископаемого топлива из России и любые новые инвестиции США в российский энергетический сектор. 2 марта Вашингтон запретил всем российским воздушным судам летать над территорией страны. 6 апреля США запретили своим гражданам любые инвестиции в Россию.

Также Байден назвал Путина «военным преступником». В Кремле назвали заявление Байдена «недопустимой и непростительной» риторикой главы государства

Оговорочка по Байдену

Во время президентства Байдена СМИ часто обращали внимание на его оговорки, политики — поднимали тему того, что он староват для поста президента. В июне 2021 года Джо Байден перепутал Сирию и Ливию, в июле — Обаму и Трампа. В феврале 2022 года он назвал Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком, когда объяснял, почему американские войска покинули страну спустя 20 лет.



В апреле во время выступления в Белом доме он ошибся дважды, когда назначал нового сотрудника на должность в администрации: неправильно назвал его фамилию и место работы. Также Байден несколько раз протягивал руку для рукопожатия в пустоту: после выступления в Сиэтле и в штате Северная Каролина.



Второго срока не будет

25 апреля 2023-го Байден объявил, что будет выдвигаться на новый срок.



27 июня 2024 года в студии CNN в Атланте состоялись первые предвыборные дебаты между Байденом и Дональдом Трампом. Джо Байден в ходе дебатов заявил, что после президентства Дональда Трампа экономика США «погрузилась в хаос». Также республиканец заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы у США «был настоящий президент, которого уважает Путин. В ходе дебатов Трамп и Байден назвали друг друга худшими президентами. По их итогам 67% зрителей присудили победу Трампу, тогда как Байдена поддержали 33%.

