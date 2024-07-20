«Отказывался спускаться и упал». В Екатеринбурге парень сорвался с балкона и разбился

В Екатеринбурге 21-летний мужчина упал с 13-го этажа жилого дома. Местного жителя, который некоторое время находился за пределами балкона, сняли на видео очевидцы. Подробности 20 июля сообщил портал E1.RU.
читатель E1.RU
Трагедия случилась накануне около 20 часов. На кадрах видно, что парню, находящемуся на балконе высотного здания, удается спуститься на этаж, после чего он усаживается на перила. После в кадр попадает лежащее у подъезда дома тело.
«Парень сидел на балконе 13-го этажа, долго общался с друзьями, отказывался спускаться, а потом упал», — рассказал один из очевидцев.
Позднее выяснилось, что погибшего зовут Денис. Несколько лет назад он вместе с семьей переехал в Екатеринбург. Как рассказал его отчим, юноша некоторое время проживал один, но в последние месяцы вернулся жить к семье.