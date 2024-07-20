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    Самые соблазнительные шахматистки мира: когда они берутся за игру, на доску никто не смотрит

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    За некоторыми шахматными турнирами наблюдать интереснее, чем за самыми зрелищными видами спорта
    За некоторыми шахматными турнирами наблюдать интереснее, чем за самыми зрелищными видами спортаФото: missbotez / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    Со стороны может показаться, что шахматы настолько интеллектуальный вид спорта, что им занимаются исключительно ботаники и синие чулки. Но у нас есть как минимум пять доказательств того, что это совершенно не так. Героини нашего материала могут не только поразить соперников за шахматной доской, но и покорить любого с первого взгляда. Отмечать День шахмат в такой компании — одно удовольствие.

    Софико Гурамишвили

    Софико родилась в 1991 году в Тбилиси. В раннем детстве она часто резалась с бабушкой в шашки, но еще больше ее интересовали резные шахматные фигуры, которые в игре задействованы не были. Тогда мама и решила научить дочь играть в шахматы. И вот в 10 лет Софико впервые квалифицировалась на свой первый молодежный чемпионат мира по шахматам.

    sopikoguramishvili / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    В своем первом чемпионате Софико стала девятой из 70 участниц, всего на три очка отстав от победительницы.

    sopikoguramishvili / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    Позже Софико участвовала в чемпионатах Европы и мира. Правда, звезд с неба не хватала. Что, впрочем, не помешало ей стать международным мастером.

    sopikoguramishvili / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    В 2015 году Софико вышла замуж за нидерландского гроссмейстера Аниша Гири, а с 2019 года играет за Нидерланды.

    sopikoguramishvili / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    Анна Шаревич

    Как и Софико Гурамишвили, Анна Шаревич начала играть в шахматы с пяти лет. А ее первым тренером стал отец.

    Свои первые победы Анна начала одерживать на чемпионатах родной Белоруссии. Потом в составе сборной страны участвовала в шахматных олимпиадах.

    Фото: Шахматы + / vk.com
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    Вместе с шахматным талантом Анна открыла в себе и задатки модели.

    На некоторых ее фотографиях наглядно видно, что бывает, когда в девушке сочетаются красота и любовь к шахматам.

    Фото: Шахматы + / vk.com
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    В 2014 году Анна стала гражданкой США. С тех пор за США и выступает. Однажды даже стала победительницей командного чемпионата страны в составе команды Saint Louis Arch Bishops.

    Фото: Шахматы + / vk.com
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    Анна Рудольф

    У Анны, наверное, не было другого пути, как пойти по стопам своего отца — чемпиона мира по гексагональным шахматам и опытного шахматного игрока Ласло Рудольф.

    Когда Анне было четыре года, она вместе с сестрой играла в шахматы на компьютере. Наигрались так, что вскоре прошла на юношеский чемпионат мира по шахматам.

    Фото: annarudolf_chess / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    После первого успеха Анна то и дело участвовала в различных шахматных соревнованиях, каждый раз показывая высокий уровень мастерства. А в 9 лет обыграла венгерского гроссмейстера Лайоша Портиша, которому на тот момент было 59 лет.

    annarudolf_chess / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    Анна неоднократно побеждала на чемпионатах Европы среди юниоров по быстрым шахматам и в венгерском чемпионате среди женщин, представляла Венгрию на шахматной олимпиаде с 2008 по 2012 год. А в 2010 году переехала в Мадрид, где объединила преподавание шахмат с турнирной игрой.

    annarudolf_chess / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    С 2017 года Анна перестала играть в соревновательные шахматы высокого уровня и сосредоточилась на телевизионной карьере. Также она ведет канал на Twitch и блог на YouTube. А в перерывах не забывает заниматься в спортзале.

    annarudolf_chess / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    YouTube свел Анну и с будущим возлюбленным — в 2019 году шахматистка закрутила роман с ирландским ютубером Кевином О’Рейли. Сейчас они вместе живут в Испании.

    annarudolf_chess / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    Дина Беленькая

    Дина Беленькая родилась в 1993 году в Санкт-Петербурге и играет в шахматы с трех лет.

    В 17-летнем возрасте она выиграла Первую российскую лигу, набрав 8 очков из 9 возможных. А после ряда побед в 2016 году Беленькой присудили звание гроссмейстера среди женщин.

    dinabelenkaya / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    Дина — полиглот, она свободно разговаривает на русском, английском, французском и немецком языках.

    dinabelenkaya / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    Сейчас Дина работает комментатором и ведет эфиры на Twitch.

    И, возможно, сама того не зная, то и дело входит во всевозможные топы самых красивых шахматисток планеты. Наш — не исключение.

    Фото: dinabelenkaya / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    В 2022 году Дина дебютировала в чесбоксинге. Это состязание, объединяющее в себе шахматы и бокс. Матч состоит из 11 раундов и проводится на ринге. Начинается он с игры в шахматы. За 4 минуты противники должны сделать как можно больше результативных ходов. Потом соперники выходят на ринг и боксируют 3 минуты. После этого они снова садятся за шахматы. Каждый раунд длится 7 минут, а весь матч — 77 минут. Побеждает тот, кто или ставит мат, или отправляет соперника в нокаут. В случае шахматной ничьей победа присуждается по очкам, набранным в ходе бокса.

    dinabelenkaya / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    Одержать победу в чесбоксинге для Дины было делом времени. Так что она может не только мат поставить, но и накостылять как следует.

    Фото: dinabelenkaya / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    Последние несколько лет Дина живет во Франции, а на шахматной доске представляет Израиль.

    dinabelenkaya / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    С другими шахматистками Дина встречается не только на чемпионатах, но и в неформальной обстановке. Например, на фотографии ниже вы можете заметить ее с сестрами Ботез.

    dinabelenkaya / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    Александра и Андреа Ботез

    Александра Ботез — канадско-американская шахматистка, пятикратная чемпионка среди девушек.

    Интерес к шахматам она стала проявлять в шесть лет. Сперва ее учил отец, а потом она пошла в шахматный клуб «Золотые рыцари». И уже через два года выиграла свой первый турнир.

    missbotez / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    До 15 лет Ботез жила в Канаде, где выиграла пять национальных чемпионатов в своих возрастных категориях, а после переезда в США стала выступать за сборную этой страны и взяла еще один титул.

    Фото: missbotez / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    До 2016 года Александра участвовала в нескольких шахматных олимпиадах и достигла высокого рейтинга в карьере. Она даже получила титул мастера FIDE среди женщин, но решила сосредоточиться на учебе в Стэнфордском университете.

    missbotez / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    Тем не менее о шахматах Александра не забыла. Сперва она стала первой женщиной-президентом Стэнфордского шахматного клуба, потом начала стримить на Twitch. Как позже признавалась девушка, большинству зрителей было наплевать на игровой процесс — они обсуждали ее внешность и пытались флиртовать с соблазнительной шахматисткой.

    missbotez / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    Постепенно зрители прониклись и самими шахматами. Аудитория канала Александры росла, девушка начала зарабатывать на стримах. Вскоре к шахматистке присоединилась и ее младшая сестра Андреа.

    missbotez / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    Андреа — полная противоположность Александры: шебутная, импульсивная, громкая. И они идеально дополняют друг друга.

    itsandreabotez / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    Зрителей привлекли стиль и харизма сестер. Ботез не только интересно рассказывают о шахматах и обучают аудиторию, но и постоянно общаются со зрителями, шутят, устраивают пранки и челленджи.

    itsandreabotez / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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    В декабре 2020 года Андреа и Александра стали финалистками премии Dexerto Awards в номинации «Прорыв года среди стримеров» и подписали контракт с киберспортивной организацией Envy Gaming. Генеральный менеджер компании по контенту Эндрю Петерман тогда назвал сестер «лучшими создателями развлекательного шахматного контента».

    Признавайтесь, отмечаете День шахмат?

    За некоторыми шахматными турнирами наблюдать интереснее, чем за самыми зрелищными видами спорта
    За некоторыми шахматными турнирами наблюдать интереснее, чем за самыми зрелищными видами спортаФото: missbotez / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    sopikoguramishvili / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    sopikoguramishvili / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    sopikoguramishvili / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    sopikoguramishvili / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    Фото: Шахматы + / vk.com
    Фото: Шахматы + / vk.com
    Фото: Шахматы + / vk.com
    Фото: annarudolf_chess / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    annarudolf_chess / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    annarudolf_chess / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    annarudolf_chess / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    annarudolf_chess / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    dinabelenkaya / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    dinabelenkaya / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    Фото: dinabelenkaya / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    dinabelenkaya / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    Фото: dinabelenkaya / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    dinabelenkaya / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    dinabelenkaya / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    missbotez / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    Фото: missbotez / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    missbotez / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    missbotez / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    missbotez / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    itsandreabotez / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
    itsandreabotez / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

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