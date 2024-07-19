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    Экс-депутат Верховной рады Ирины Фарион скончалась после покушения

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    Экс-депутат Верховной рады Украины Ирины Фарион скончалась после покушения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на врачей Первого медицинского территориального объединения Львова.

    60-летняя женщина поступила около 20:00 в отделение неотложной медпомощи больницы св. Пантелеймона с признаками открытого проникающего огнестрельного ранения головы.

    «Ей была проведена операция первичной хирургической обработки раны головы. Врачи продолжали бороться за ее жизнь», — сообщила руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец. Однако, ранения оказались несовместимы с жизнью, и Фарион скончалась в больнице.

    Неизвестные стреляли в бывшего депутата Верховной рады Украины от партии «Свобода» и экс-преподавателя университета «Львовская политехника» Ирину Фарион возле ее дома.

    Во Львове и на территории области проводится операция по обнаружению и задержанию стрелявшего, в которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции.

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