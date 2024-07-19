Экс-депутат Верховной рады Ирины Фарион скончалась после покушения

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирины Фарион скончалась после покушения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на врачей Первого медицинского территориального объединения Львова.
60-летняя женщина поступила около 20:00 в отделение неотложной медпомощи больницы св. Пантелеймона с признаками открытого проникающего огнестрельного ранения головы.
«Ей была проведена операция первичной хирургической обработки раны головы. Врачи продолжали бороться за ее жизнь», — сообщила руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова Наталья Матолинец. Однако, ранения оказались несовместимы с жизнью, и Фарион скончалась в больнице.
Неизвестные стреляли в бывшего депутата Верховной рады Украины от партии «Свобода» и экс-преподавателя университета «Львовская политехника» Ирину Фарион возле ее дома.
Во Львове и на территории области проводится операция по обнаружению и задержанию стрелявшего, в которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции.