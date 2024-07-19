«Фонтанка-500». Рейтинг петербургских компаний-миллиардеров — 2024

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«Фонтанка» представляет очередной рейтинг крупнейших предпринимателей Петербурга, которые владеют компаниями с оборотами более 1 млрд рублей в год. Редакция не брала в счет транснациональные корпорации, госструктуры и подразделения крупных холдингов. На пьедестале петербургского бизнеса — конкретные люди, которые живут рядом с нами.



Смотрите предыдущие рейтинги «Фонтанка-500» за 2023, 2022, 2020, 2019 годы. Основной источник составления рейтинга — данные СПАРК и финансовая отчетность самих компаний. Чтобы исключить внезапно и единоразово разбогатевших, «Фонтанка» подсчитывала, какие компании показывают выручку более 1 млрд рублей в течение трех последних лет. Среди других критериев — прописка в Петербурге или Ленобласти, а основные владельцы — реальные люди.



Всего в городе набралось 1390 таких компаний. Судя по предыдущим рейтингам, бизнесу все сложнее выходить на девятизначную выручку: год назад фирм с такими оборотами было 2218. По итогам трех лет 72 из них убыточны, еще 32 показывают мизерную для своих оборотов прибыль менее 10 млн .



Так что «Фонтанка» остановилась на первых 500 компаниях — «аутсайдер» рейтинга по итогам трех лет выручил 10,2 млн рублей. Среди них 33 — убыточные, однако они мало повлияли на среднюю температуру по палате и не помешали крупнейшим нарастить объемы и выручки, и чистой прибыли.

23 триллиона Итак, всего за три последних года 500 крупнейших компаний Петербурга выручили 23,633 трлн рублей. Из них 8,5 трлн — только за 2023 год , причем этот показатель рос год от года. Результаты 2022 года — 7,8 трлн — превысили цифры 2021 года на 7,1%. К 2023 году совокупный рост выручки чуть ускорился — прибавилось 8,7%.

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В качестве чистой прибыли за три года у компаний осталось 1,17 трлн , причем доходы фирм в процентах выросли больше год от году, чем выручка. С 2021 года — на 15%, с 2022-го — на 19,7%.

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По итогам 2023 года вырос и объем выплаченных дивидендов — сразу на 74%, до 204,4 млрд рублей. При этом в 2022 году в сравнении с 2021-м этот показатель, наоборот, упал — на 66%. Как ранее рассказывала «Фонтанка», в прошлый летний дивидендный сезон российские компании в основной своей массе стали радовать акционеров заметным повышением доходности за счет дивидендов, раз за разом бьющих свои же собственные рекорды.

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Зато 336 млрд рублей ушли только на налоги, и это притом что не все фирмы эти данные разглашают. В 2021-м компании суммарно выплатили 155,7 млрд рублей налогов, а в 2022-м — 182,9 млрд .

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Рекордсмен по росту в рейтинге — брокер «КИТ Финанс Дилинг» Алексея Хавина. Выручка компании выросла на 484% — с 10,6 млрд в 2022-м до 62 млрд в 2023 году . Почти такой же динамикой может похвастаться сеть «Улыбка радуги» — рост выручки с 2,8 до 12,5 млрд рублей за год. В «антилидерах» — «Специализированный застройщик Отделстрой» Марка Окуня и «Невский мазут» Сергея Неклюдова, выручка которых просела на 91% и 85% соответственно.

В числе самых убыточных оказался «Автозавод АГР», который ушел в минус на 24,2 млрд по итогам трех лет. Компания — бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Петербурге, который в 2024 году купила компания «Арт-Финанс». «Арт-Финанс» перешли две производственные площадки в Петербурге — в промышленных зонах Каменка и Шушары. Убыточным стало и ООО «Стод» Александра Ебралидзе, который еще в 2021 году оказался на грани банкротства, в том числе — и из-за проблем владельца с законом и долгами за купленную под Тверью землю на строительство еще одного завода «Талион Арбор» — филиала ООО «Стод». В 2022 году на деревообрабатывающем предприятии, требования к которому превышают 49 млрд рублей, было введено внешнее управление. В конце 2023 года после двух лет в неволе бизнесмен вышел на свободу, однако на финансовых показателях компании это сказаться не успело: по итогам трех лет она ушла в убыток в размере 14,3 млрд рублей.



Рейтинг этого года пополнился 72 компаниями-новичками, в числе которых — дочки ушедших зарубежных брендов. Так, в этом году в рейтинг вошел «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ) — бывшие «Объединенные пивоварни Хейнекен», которые в августе 2023 года зарубежная компания продала группе «Арнест» за 1 евро. Покупатель обязался погасить долг российского бизнеса Heineken в размере 100 млн евро. Также в числе новичков — АО «ЛОМО», которое уже в 2024 году перешло в состав концерна «Калашников».

Как и в прошлом году, в первой двадцатке засветился автодилер «Рольф». Ранее он работал через кипрскую Delance Ltd, а в конце 2021 года перешел в руки регионального автодилера «Ключавто», который принадлежит предпринимателям из Краснодарского края. За 2023 год компания увеличила выручку на 51% — до 86,5 млрд рублей. Встала на ноги и дебютантка прошлого года компания «Хлебный дом»: в апреле Fazer продала свое российское хлебобулочное подразделение холдингу «Коломенский». Теперь его бенефициаром числится Алексей Тулупов, в его руки перешли в том числе и три петербургских хлебозавода: фабрики «Смоленская», «Муринская» и «Нева». За 2023 год компания выручила 17 млрд рублей.



На 24% за год выросла выручка еще одной фабрики, которая сменила зарубежного владельца на отечественного — «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» австралийского концерна Mayr-Melnhof Group.

Как составлялся рейтинг Рейтинг «Фонтанки» максимально математичен. Мы основывались на данных бухгалтерской и финансовой отчетности — на цифрах, которые известны до рубля, заявлены самой компанией и проверены налоговой.

В списке миллиардеров есть и группы компаний, объединенные общими бенефициарами и менеджментом. В таком случае мы старались ссылаться на их консолидированную отчетность по МСФО или суммировать финансовые показатели отдельных компаний самостоятельно. В поисках основных бенефициаров «Фонтанка» обращалась к данным ЕГРЮЛ и информации самих компаний. В рейтинге мы указали реальных владельцев бизнеса, обладающих значительным числом голосов и долей в уставном капитале фирмы. В тех случаях, когда основной источник информации о бенефициарах — это данные СМИ, рядом с фамилиями владельцев мы ставили звездочку (*).



В ряде случаев эти данные могут быть устаревшими: некоторые формы собственности организаций позволяют не раскрывать информацию о смене владельцев. Кроме того, бизнес — явление непостоянное, и за время подготовки рейтинга некоторые юрлица из нашей выборки могли перейти в стадию ликвидации или банкротства.

Редакция понимает, что в нашем списке указаны далеко не все владельцы крупного городского бизнеса. К примеру, в наше поле зрения не попали те, кто оформил собственность на офшоры. Если информация о конечных владельцах крупных компаний общеизвестна, то мы добавляли ее в список, однако поиск конечных владельцев всех крупных компаний Петербурга и Ленобласти не входил в наши задачи.

Топ-10 За последние три года первые десять крупнейших частных компаний выручили 10,8 трлн рублей. То есть почти треть того, что заработали все 500 участников рейтинга. Чистая прибыль первой десятки составила 344,6 млрд , а объем выплаченных дивидендов — 183,1 млрд.



В лидерах — ООО «Агроторг», оператор сети «Пятерочка», который за 2023 год выручил 2,36 трлн рублей, а чистой прибылью получил 36,6 млрд . На 58,5% увеличила выручку «Лента», которая за последний год получила 615,9 млрд, по данным консолидированной отчетности компании. На третьем месте — целлюлозно-бумажная компания «Группа «Илим», которая третий год подряд стабильно получает выручку более 180 млрд рублей. Год назад она сместила Группу «О'Кей». В рейтинге этого года ретейлер не только не обогнал «Группу «Илим», но и ушел в убыток впервые за три года — на 3,1 млрд по итогам 2023-го .



В первую десятку традиционно вошли застройщики ЛСР и Setl Group. В этот раз, в отличие от рейтинга прошлого года, ЛСР вырвался вперед, увеличив выручку на 69% по итогам 2023 года . Суммарно по итогам трех лет компания заработала 506,3 млрд , Setl Group — 428,7 млрд .



Также в первую десятку вошел строительный ретейлер СТД «Петрович», который в период с 2021-го по 2023 год выручил 338,2 млрд , а чистой прибылью получил 28,5 млрд , и компания по торговле электротехническим оборудованием «ТД Электромонтаж» — 409,9 и 16,1 млрд рублей соответственно.



Для производителя чая и кофе «Орими Трейд» 2023 год стал финансово успешным: компания увеличила выручку на 12% — до 115,5 млрд , а чистую прибыль — на 62%, до 28 млрд . Выбыла из первой десятки компания «Деловые линии», которую сместил «Автозавод АГР». Хотя предприятие и оказалось финансово убыточным по итогам прошлого года и просело в выручке на 94%, ее вытянули 2021-й и 2022 годы . По итогам трех лет компания выручила 259,9 млрд рублей.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

