«Фонтанка-500». Рейтинг петербургских компаний-миллиардеров — 2024

«Фонтанка» представляет очередной рейтинг крупнейших предпринимателей Петербурга, которые владеют компаниями с оборотами более 1 млрд рублей в год. Редакция не брала в счет транснациональные корпорации, госструктуры и подразделения крупных холдингов. На пьедестале петербургского бизнеса — конкретные люди, которые живут рядом с нами.
Основной источник составления рейтинга — данные СПАРК и финансовая отчетность самих компаний. Чтобы исключить внезапно и единоразово разбогатевших, «Фонтанка» подсчитывала, какие компании показывают выручку более 1 млрд рублей в течение трех последних лет. Среди других критериев — прописка в Петербурге или Ленобласти, а основные владельцы — реальные люди.
Всего в городе набралось 1390 таких компаний. Судя по предыдущим рейтингам, бизнесу все сложнее выходить на девятизначную выручку: год назад фирм с такими оборотами было 2218. По итогам трех лет 72 из них убыточны, еще 32 показывают мизерную для своих оборотов прибыль менее 10 млн.
Так что «Фонтанка» остановилась на первых 500 компаниях — «аутсайдер» рейтинга по итогам трех лет выручил 10,2 млн рублей. Среди них 33 — убыточные, однако они мало повлияли на среднюю температуру по палате и не помешали крупнейшим нарастить объемы и выручки, и чистой прибыли.
23 триллиона
Итак, всего за три последних года 500 крупнейших компаний Петербурга выручили 23,633 трлн рублей. Из них 8,5 трлн — только за 2023 год, причем этот показатель рос год от года. Результаты 2022 года — 7,8 трлн — превысили цифры 2021 года на 7,1%. К 2023 году совокупный рост выручки чуть ускорился — прибавилось 8,7%.
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В качестве чистой прибыли за три года у компаний осталось 1,17 трлн, причем доходы фирм в процентах выросли больше год от году, чем выручка. С 2021 года — на 15%, с 2022-го — на 19,7%.
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По итогам 2023 года вырос и объем выплаченных дивидендов — сразу на 74%, до 204,4 млрд рублей. При этом в 2022 году в сравнении с 2021-м этот показатель, наоборот, упал — на 66%. Как ранее рассказывала «Фонтанка», в прошлый летний дивидендный сезон российские компании в основной своей массе стали радовать акционеров заметным повышением доходности за счет дивидендов, раз за разом бьющих свои же собственные рекорды.
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Зато 336 млрд рублей ушли только на налоги, и это притом что не все фирмы эти данные разглашают. В 2021-м компании суммарно выплатили 155,7 млрд рублей налогов, а в 2022-м — 182,9 млрд.
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Рекордсмен по росту в рейтинге — брокер «КИТ Финанс Дилинг» Алексея Хавина. Выручка компании выросла на 484% — с 10,6 млрд в 2022-м до 62 млрд в 2023 году. Почти такой же динамикой может похвастаться сеть «Улыбка радуги» — рост выручки с 2,8 до 12,5 млрд рублей за год. В «антилидерах» — «Специализированный застройщик Отделстрой» Марка Окуня и «Невский мазут» Сергея Неклюдова, выручка которых просела на 91% и 85% соответственно.
В числе самых убыточных оказался «Автозавод АГР», который ушел в минус на 24,2 млрд по итогам трех лет. Компания — бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Петербурге, который в 2024 годукупила компания «Арт-Финанс». «Арт-Финанс» перешли две производственные площадки в Петербурге — в промышленных зонах Каменка и Шушары. Убыточным стало и ООО «Стод» Александра Ебралидзе, который еще в 2021 годуоказался на грани банкротства, в том числе — и из-за проблем владельца с законом и долгами за купленную под Тверью землю на строительство еще одного завода «Талион Арбор» — филиала ООО «Стод». В 2022 году на деревообрабатывающем предприятии, требования к которому превышают 49 млрд рублей, было введено внешнее управление. В конце 2023 года после двух лет в неволе бизнесмен вышел на свободу, однако на финансовых показателях компании это сказаться не успело: по итогам трех лет она ушла в убыток в размере 14,3 млрд рублей.
Рейтинг этого года пополнился 72 компаниями-новичками, в числе которых — дочки ушедших зарубежных брендов. Так, в этом году в рейтинг вошел «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ) — бывшие «Объединенные пивоварни Хейнекен», которые в августе 2023 года зарубежная компания продала группе «Арнест» за 1 евро. Покупатель обязался погасить долг российского бизнеса Heineken в размере 100 млн евро. Также в числе новичков — АО «ЛОМО», которое уже в 2024 годуперешло в состав концерна «Калашников».
Как и в прошлом году, в первой двадцатке засветился автодилер «Рольф». Ранее он работал через кипрскую Delance Ltd, а в конце 2021 годаперешел в руки регионального автодилера «Ключавто», который принадлежит предпринимателям из Краснодарского края. За 2023 год компания увеличила выручку на 51% — до 86,5 млрд рублей. Встала на ноги и дебютантка прошлого года компания «Хлебный дом»: в апреле Fazer продала свое российское хлебобулочное подразделение холдингу «Коломенский». Теперь его бенефициаром числится Алексей Тулупов, в его руки перешли в том числе и три петербургских хлебозавода: фабрики «Смоленская», «Муринская» и «Нева». За 2023 год компания выручила 17 млрд рублей.
На 24% за год выросла выручка еще одной фабрики, которая сменила зарубежного владельца на отечественного — «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» австралийского концерна Mayr-Melnhof Group.
Как составлялся рейтинг
Рейтинг «Фонтанки» максимально математичен. Мы основывались на данных бухгалтерской и финансовой отчетности — на цифрах, которые известны до рубля, заявлены самой компанией и проверены налоговой.
В списке миллиардеров есть и группы компаний, объединенные общими бенефициарами и менеджментом. В таком случае мы старались ссылаться на их консолидированную отчетность по МСФО или суммировать финансовые показатели отдельных компаний самостоятельно. В поисках основных бенефициаров «Фонтанка» обращалась к данным ЕГРЮЛ и информации самих компаний. В рейтинге мы указали реальных владельцев бизнеса, обладающих значительным числом голосов и долей в уставном капитале фирмы. В тех случаях, когда основной источник информации о бенефициарах — это данные СМИ, рядом с фамилиями владельцев мы ставили звездочку (*).
В ряде случаев эти данные могут быть устаревшими: некоторые формы собственности организаций позволяют не раскрывать информацию о смене владельцев. Кроме того, бизнес — явление непостоянное, и за время подготовки рейтинга некоторые юрлица из нашей выборки могли перейти в стадию ликвидации или банкротства.
Редакция понимает, что в нашем списке указаны далеко не все владельцы крупного городского бизнеса. К примеру, в наше поле зрения не попали те, кто оформил собственность на офшоры. Если информация о конечных владельцах крупных компаний общеизвестна, то мы добавляли ее в список, однако поиск конечных владельцев всех крупных компаний Петербурга и Ленобласти не входил в наши задачи.
Топ-10
За последние три года первые десять крупнейших частных компаний выручили 10,8 трлн рублей. То есть почти треть того, что заработали все 500 участников рейтинга. Чистая прибыль первой десятки составила 344,6 млрд, а объем выплаченных дивидендов — 183,1 млрд.
В лидерах — ООО «Агроторг», оператор сети «Пятерочка», который за 2023 год выручил 2,36 трлн рублей, а чистой прибылью получил 36,6 млрд. На 58,5% увеличила выручку «Лента», которая за последний год получила 615,9 млрд, по данным консолидированной отчетности компании. На третьем месте — целлюлозно-бумажная компания «Группа «Илим», которая третий год подряд стабильно получает выручку более 180 млрд рублей. Год назад она сместила Группу «О'Кей». В рейтинге этого года ретейлер не только не обогнал «Группу «Илим», но и ушел в убыток впервые за три года — на 3,1 млрд по итогам 2023-го.
В первую десятку традиционно вошли застройщики ЛСР и Setl Group. В этот раз, в отличие от рейтинга прошлого года, ЛСР вырвался вперед, увеличив выручку на 69% по итогам 2023 года. Суммарно по итогам трех лет компания заработала 506,3 млрд, Setl Group — 428,7 млрд.
Также в первую десятку вошел строительный ретейлер СТД «Петрович», который в период с 2021-го по 2023 год выручил 338,2 млрд, а чистой прибылью получил 28,5 млрд, и компания по торговле электротехническим оборудованием «ТД Электромонтаж» — 409,9 и 16,1 млрд рублей соответственно.
Для производителя чая и кофе «Орими Трейд» 2023 год стал финансово успешным: компания увеличила выручку на 12% — до 115,5 млрд, а чистую прибыль — на 62%, до 28 млрд. Выбыла из первой десятки компания «Деловые линии», которую сместил «Автозавод АГР». Хотя предприятие и оказалось финансово убыточным по итогам прошлого года и просело в выручке на 94%, ее вытянули 2021-й и 2022 годы. По итогам трех лет компания выручила 259,9 млрд рублей.