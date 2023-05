Кто хочет стать акционером? Какие российские компании заплатят дивиденды и кто больше

дивидендная доходность может составить около 13,6%.



Остальные застройщики пока молчат, но «Самолет» ранее обнадежил инвесторов позитивной отчетностью за 2022 год. Его чистая прибыль выросла на 81%, до 15,3 млрд рублей, а ранее замгендиректора по экономике и финансам Наталья Грознова заявляла, что группа рассчитывает направить на выплату дивидендов в 2023 году 10 млрд рублей.



Ну и «Эталон», который пока не может платить дивиденды, делает первые шаги к перерегистрации. На этой неделе стало известно что группа намерена получить статус первичного листинга на Мосбирже и сменить депозитарий. С американского банка The Bank of New York Mellon на люксембургский RCS Issuer Services.



Разные категории

МТС на этой неделе рекомендовал выплатить по итогам прошлого года 67,2 млрд рублей или 34,29 рубля на акцию. Доходность эксперты определяют вблизи 12%. Все решится 21 июня, «дивидендные» акции после этого можно будет купить в течение семи дней.