Кто хочет стать акционером? Какие российские компании заплатят дивиденды и кто больше

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





На российском фондовом рынке стартует летний дивидендный сезон. Некоторые компании уже обрадовали акционеров своими планами, другие, наоборот, разочаровали. Кто поделится своей прибылью за 2022 год, а кто вынужденно оставит ее нераспределенной, читайте в материале «Фонтанки».



Финансовый сектор Сбербанк — главная надежда и отрада инвестора на российском фондовом рынке. По крайней мере, самая распространенная в частных портфелях. За последние полгода его акции выросли на 70%, за год — на 85%. В конце апреля акционеры банка рекомендовали выплатить рекордные дивиденды на сумму 565 млрд рублей, по 25 рублей на одну акцию.



Банк Санкт-Петербург выплатит по итогам 2022 года дивиденды в размере 21,16 рубля на акцию, в общей сложности более 10 млрд рублей. Аналитики называли опубликованные в марте финансовые итоги «феноменальными», по крайней мере, чистая прибыль банка выросла в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом.



Последний срок покупки акций, чтобы получить эти дивидендные выплаты уже прошел, но обе финансовые организации показывают позитивную динамику на будущее. А вот ВТБ, тоже получивший прибыль по итогам первого квартала, не планирует платить дивиденды ни в 2023 году, ни в 2024.

Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал направить на выплату дивидендов 11 млрд рублей, по 4,84 рубля на одну акцию. Доходность составит почти 4,3%, по оценке «БКС Мир инвестиций». Окончательно решить «дивидендный» вопрос собрание акционеров торговой площадки должно было 27 апреля, но кворум не собрался и обсуждение перенесли на 2 июня.



Нефтегазовый сектор Самыми внушительными после Сбера эксперты называют дивиденды «Лукойла». Совет директоров компании рекомендовал выплатить 438 рублей на одну обыкновенную акцию, с доходностью 9,28%. Крупнейшая частная нефтяная компания страны по итогам 3 квартала прошлого года уже выплачивала дивиденды — по 256 рублей. И в общей сложности компнаия поделится с акционерами доходами на 480 млрд рублей. Окончательное решение о размере выплат они примут решение на собрании 26 мая. Купить акции, чтобы получить дивиденды, можно будет до 1 июня.



Неожиданно высокие выплаты рекомендовал совет директоров «Башнефти» — почти 200 рублей на одну акцию. Решать вопрос о выплате акционеры компании будут 21 июня. Последним днем для покупки бумаг станет 5 июля. Доходность по обыкновенным акциям может составить около 12%. Также Татнефть планирует по итогам 2022 года выплатить по 27,71 рублей на одну акцию. Доходность превысит 6%. День, до которого можно будет закупиться акциями компании, — 30 июня.



Сургутнефтегаз, напротив, своих акционеров разочаровал, рекомендовав выплатить всего по 0,8 рублей на одну акцию. Доходность по обыкновенным акциям при этом составит в районе 3%, по привилегированным — в районе 2%. Разбитые о реальность ожидания отразились в падении акции компании более чем на 13%.



Два крупнейших игрока рынка — «Газпром» и «Роснефть» — пока не делали заявлений о дивидендах и сохраняют интригу. Решение совета директоров первого ждут уже на следующей неделе, 23 мая (через день после «Газпром нефти»). Последний раз «Газпром» выплачивал промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия, по 51,03 рублей на акцию. «Роснефть» же выплачивала дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года — на уровне 20,39 на акцию.

Металлы и добыча Практически все металлургические компании из числа «голубых фишек» отказались от выплаты дивидендов. Глава ММК Виктор Рашников анонсировал такое решение еще в конце 2022 года. Была надежда на Норникель, но и он впервые с 2008 года отказался от выплат.



Отважился только золотодобытчик «Полюс». Совет директоров рекомендовал 436,8 рублей на акцию, с доходностью около 4%. Окончательного решения ждут 6 июня. Желающим получить выплаты, нужно успеть купить акции до 13 июня.

Исправно плативший дивиденды ранее Polymetal, зарегистрированный на острове Джерси в юрисдикции Великобритании, оказался заложником ситуации из-за санкций. Но компания работает над решением проблемы и 10 мая заявила о планах перерегистрироваться в Казахстане. Глава Polymetal Виталий Несис допустил выплату дивидендов в 2023 году, если получится полностью перерегистрироваться.



Строительство На днях ЛСР опубликовал рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды по 78 рублей на акцию, с доходностью около 13%. Если акционеры одобрят решение 26 июня, успеть купить или докупить акции нужно будет до 5 июля.



дивидендная доходность может составить около 13,6%.

Остальные застройщики пока молчат, но «Самолет» ранее обнадежил инвесторов позитивной отчетностью за 2022 год. Его чистая прибыль выросла на 81%, до 15,3 млрд рублей, а ранее замгендиректора по экономике и финансам Наталья Грознова заявляла, что группа рассчитывает направить на выплату дивидендов в 2023 году 10 млрд рублей.

Ну и «Эталон», который пока не может платить дивиденды, делает первые шаги к перерегистрации. На этой неделе стало известно что группа намерена получить статус первичного листинга на Мосбирже и сменить депозитарий. С американского банка The Bank of New York Mellon на люксембургский RCS Issuer Services.

Разные категории МТС на этой неделе рекомендовал выплатить по итогам прошлого года 67,2 млрд рублей или 34,29 рубля на акцию. Доходность эксперты определяют вблизи 12%. Все решится 21 июня, «дивидендные» акции после этого можно будет купить в течение семи дней.



Основной владелец сотового оператора АФК «Система» тоже будет платить в 2023 году дивиденды. Об этом в начале мая заявил журналистам основатель и крупнейший акционер компании Владимир Евтушенков. Правда сумму и сроки он не уточнял.

Входящий в состав АФК «Система» лесопромышленный холдинг Segezha Group 19 мая сообщил о решении не выплачивать дивиденды за 2022 год. Однако обещал рассмотреть вопрос о промежуточных выплатах по итогам третьего квартала 2023 года. В прошлом году он выплатил рекордные дивиденды в 16,4 млрд рублей за 9 и 12 месяцев 2021 года.

Также без «дивов» по итогам 2022 года останутся акционеры производителя минеральных удобрений «Акрон». Рекомендацию оставить прибыль нераспределенной содержит сообщение компании, опубликованное 18 мая.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

