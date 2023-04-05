ВТБ получил убыток в 613 млрд рублей по итогам 2022 года

Группа ВТБ зафиксировала рекордный убыток по итогам 2022 года. По МСФО он составил 612,6 млрд рублей, по РСБУ — 756,8 млрд рублей. Это следует из опубликованных 5 апреля финансовых результатов банка.
«В 2022 году группа ВТБ столкнулась с беспрецедентными по масштабу сложностями и вызовами. Будучи лидером в обслуживании внешнеторговой деятельности и в инвестиционно-банковском бизнесе, мы стали первой мишенью для максимально возможных санкций, что привело к фиксации существенных убытков», — отметил зампред банка Дмитрий Пьянов.
При этом начиная с конца четвертого квартала 2022 года ВТБ вернулся к прибыльности и по итогам первого квартала 2023 года ожидает чистую прибыль на уровне 140 млрд рублей. По словам Пьянова, в 2023 году группа может заработать рекордную прибыль, но, несмотря на это, ВТБ не планирует платить дивиденды ни в 2023-м, ни в 2024 году. Прибыль направят на восстановление капитала.
Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе банка, основной составляющей убытка стало преобладание расходов над доходами от операций с валютой и драгметаллами. На валютной переоценке банк потерял 300 млрд рублей. Кроме того, 299 млрд убытка принёс выход дочерних, ассоциированных с банком, компаний и совместных предприятий ввиду потери контроля ВТБ над его европейскими «дочками». 344 млрд пришлось потратить на создание экстраординарных резервов на фоне санкций. В 33 млрд убытков реализовался процентный риск.
Напомним также, что группа ВТБ в 2022 году закрыла сделку по покупке банка «Открытие» за 340 млрд рублей.
На фоне публикации таких финансовых результатов акции ВТБ на Мосбирже в моменте теряли почти 8% цены, однако после полудня началась небольшая коррекция. К концу торгов они ушли в минус на 6,3%.
Судя по данным биржевых торгов, за сутки до публикации отчета произошел резкий всплеск интереса инвесторов к бумагам ВТБ. Всего за один час их было куплено на 4,17 млрд рублей. Примечательно, что спустя день всего за несколько минут до публикации негативного отчета, после которого акции резко пошли вниз, какие-то участники торгов продали примерно такой же объем акций, но уже по 4,39 миллиарда.