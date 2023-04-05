ВТБ получил убыток в 613 млрд рублей по итогам 2022 года

Группа ВТБ зафиксировала рекордный убыток по итогам 2022 года. По МСФО он составил 612,6 млрд рублей, по РСБУ — 756,8 млрд рублей. Это следует из опубликованных 5 апреля финансовых результатов банка.



«В 2022 году группа ВТБ столкнулась с беспрецедентными по масштабу сложностями и вызовами. Будучи лидером в обслуживании внешнеторговой деятельности и в инвестиционно-банковском бизнесе, мы стали первой мишенью для максимально возможных санкций, что привело к фиксации существенных убытков», — отметил зампред банка Дмитрий Пьянов.



При этом начиная с конца четвертого квартала 2022 года ВТБ вернулся к прибыльности и по итогам первого квартала 2023 года ожидает чистую прибыль на уровне 140 млрд рублей. По словам Пьянова, в 2023 году группа может заработать рекордную прибыль, но, несмотря на это, ВТБ не планирует платить дивиденды ни в 2023-м, ни в 2024 году. Прибыль направят на восстановление капитала.

