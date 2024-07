Байден обвинил Илона Маска в попытке купить выборы в США

Президент США Джо Байден обвинил бизнесмена Илона Маска в намерении «купить» результаты президентских выборов.



«Мне надоело, что Илон Маск и его богатые приятели пытаются купить эти выборы», — написал глава государства в соцсети X.



Маск давно делает пожертвования кандидатам и от демократов, и от республиканцев, суммы были, как правило, примерно одинаковые и небольшие, пишет The New York Times. Однако в марте Маск заявил, что стране у власти нужна Республиканская партия, «иначе Америке наступит конец». 15 июля The Wall Street Journal написал, что Маск пообещал ежемесячно выделять около 45 млн долларов новому комитету, поддерживающему президентскую кампанию Дональда Трампа.