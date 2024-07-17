Транспортная прокуратура показала переезд, на котором «Ласточка» снесла «Рено». Перед поездом пытались проскочить трое

Кадры с места столкновения «Рено» со скоростным поездом «Ласточка» в Гатчинском районе Ленинградской области показала Северо-Западная транспортная прокуратура 17 июля.

На видео снят роковой для водителя легковушки и его пассажиров переезд на станции Дивенская. На кадрах видно, что автоматических барьеров или шлагбаума там нет, для водителей есть только светофор и сигнализация. В пресс-службе ОЖД уточняли, что она работала, а водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.

Жители поселка, которые стали очевидцами происшествия, рассказали 47news , что перед идущим поездом пытались проскочить три машины, но успели только две. Машинист непрестанно сигналил. После столкновения они увидели тела мужчины, женщины и двух детей.

В результате столкновения легковушку буквально смяло. Машинист поезда, который следовал из Петербурга в Псков, пытался экстренно затормозить, но безуспешно. Искореженный «Рено» протащило до платформы.



В ДТП погибли четыре человека, это могла быть семья из Петербурга. Следственный комитет возбудил уголовное дело.



«Фонтанка» собрала всё, что известно об аварии к этому часу.