Транспортная прокуратура показала переезд, на котором «Ласточка» снесла «Рено». Перед поездом пытались проскочить трое

Кадры с места столкновения «Рено» со скоростным поездом «Ласточка» в Гатчинском районе Ленинградской области показала Северо-Западная транспортная прокуратура 17 июля.
Северо-Западная транспортная прокуратура
На видео снят роковой для водителя легковушки и его пассажиров переезд на станции Дивенская. На кадрах видно, что автоматических барьеров или шлагбаума там нет, для водителей есть только светофор и сигнализация. В пресс-службе ОЖД уточняли, что она работала, а водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.
Жители поселка, которые стали очевидцами происшествия, рассказали 47news, что перед идущим поездом пытались проскочить три машины, но успели только две. Машинист непрестанно сигналил. После столкновения они увидели тела мужчины, женщины и двух детей.
В результате столкновения легковушку буквально смяло. Машинист поезда, который следовал из Петербурга в Псков, пытался экстренно затормозить, но безуспешно. Искореженный «Рено» протащило до платформы.
В ДТП погибли четыре человека, это могла быть семья из Петербурга. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
«Фонтанка» собрала всё, что известно об аварии к этому часу.