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    Транспортная прокуратура показала переезд, на котором «Ласточка» снесла «Рено». Перед поездом пытались проскочить трое

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    19 комментариев

    Кадры с места столкновения «Рено» со скоростным поездом «Ласточка» в Гатчинском районе Ленинградской области показала Северо-Западная транспортная прокуратура 17 июля.

    Северо-Западная транспортная прокуратура

    На видео снят роковой для водителя легковушки и его пассажиров переезд на станции Дивенская. На кадрах видно, что автоматических барьеров или шлагбаума там нет, для водителей есть только светофор и сигнализация. В пресс-службе ОЖД уточняли, что она работала, а водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.

    Жители поселка, которые стали очевидцами происшествия, рассказали 47news, что перед идущим поездом пытались проскочить три машины, но успели только две. Машинист непрестанно сигналил. После столкновения они увидели тела мужчины, женщины и двух детей.

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    В результате столкновения легковушку буквально смяло. Машинист поезда, который следовал из Петербурга в Псков, пытался экстренно затормозить, но безуспешно. Искореженный «Рено» протащило до платформы.

    В ДТП погибли четыре человека, это могла быть семья из Петербурга. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

    «Фонтанка» собрала всё, что известно об аварии к этому часу.

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    Комментарии 19

    alex7817 Июл 2024 в 20:33
    Всем любителям порассуждать про то, каким безопасным должен быть ж/д переезд, рекомендую почитать ППД на предмет того, как осуществлять проезд через переезды. Даже если мерцает бело-лунный сигнал, что говорит об исправности автоматики, и не горит запрещающий сигнал и не звучит тот самый звонок, то водитель ОБЯЗАН убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Это примерно как с переходом по нерегулируемому пешеходному переходу, где тебе все типа должны, но ты тоже обязан убедиться, что тебя пропускают.
    +3−0
    26622492617 Июл 2024 в 20:12
    Естественный отбор, однако.
    +3−0
    alexadmin17 Июл 2024 в 20:04
    Слова пресс-службе ОЖД о том, что светофор и сигнализация работали выглядят сомнительно в рамках данной информации. Я готов поверить, что там был один альтернативно одаренный, которому не повезло. Но что они ехали колонной друг за другом... Надо искать видео с проехавших машин. Ибо как минимум один случай проезда поезда при выключенном светофоре и поднятом шлагбауме на ютубе есть.
    +1−1
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