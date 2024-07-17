Проезд на «красный» и семья с близнецами из Петербурга. Что известно о ДТП с поездом под Гатчиной

Смертельное ДТП произошло днем в среду, 17 июля, на железнодорожном переезде в Гатчинском районе Ленобласти. Электропоезд «Ласточка» сбил выехавший на железнодорожные пути легковой автомобиль. Погибли четыре человека, это могла быть семья из Петербурга. «Фонтанка» собрала всё, что известно об аварии к этому часу.

Трагедия с участием скоростного поезда сообщением Петербург — Псков и «Рено» случилась около 15 часов на железнодорожном переезде станции Дивенская. Автомобилист выехал на пути на запрещающий сигнал светофора под звуки сигнализации. Машинист применил экстренное торможение , но избежать столкновения не удалось — расстояние было недостаточным.

По словам очевидцев, как передает 47 news , машинист подавал звуковые сигналы, после поезд буквально протащил красный «Рено» до платформы. В результате столкновения взрослых выбросило из машины, тела двоих детей из зажатого «Ласточкой» транспорта деблокируют спасатели. По данным МВД по Петербургу и Ленобласти, все четверо погибли.

«Двое проехали, третий не успел. Светофор работал, электричка гудела. Переезд оборудовать не могут, хотя бы шлагбаум поставили и камеру. <…> Сейчас быстренько переезд сделают», — пишут местные жители в соцсетях.



По предварительным данным, железнодорожный переезд не оборудован шлагбаумом. Водителей о приближающемся поезде предупреждают светофор и звуковой сигнал.



Как стало известно «Фонтанке», автомобиль погибшего зарегистрирован на 51-летнего петербуржца по имени Алексей. В его социальных сетях указано, что в разные годы он занимал руководящие посты в компаниях, специализирующихся на онлайн-играх. Жена погибшего была занята в бьюти-сфере: прически, макияж, фотосессии. На своей странице она недавно рассказывала о завершении путешествия по России, также можно увидеть, что у пары есть двое 12-летних сыновей-близнецов.