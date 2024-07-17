    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 28

    2 м/с, вос

    762мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd88.28eur96.26

    Проезд на «красный» и семья с близнецами из Петербурга. Что известно о ДТП с поездом под Гатчиной

    10335
    9 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Смертельное ДТП произошло днем в среду, 17 июля, на железнодорожном переезде в Гатчинском районе Ленобласти. Электропоезд «Ласточка» сбил выехавший на железнодорожные пути легковой автомобиль. Погибли четыре человека, это могла быть семья из Петербурга. «Фонтанка» собрала всё, что известно об аварии к этому часу.

    Трагедия с участием скоростного поезда сообщением Петербург — Псков и «Рено» случилась около 15 часов на железнодорожном переезде станции Дивенская. Автомобилист выехал на пути на запрещающий сигнал светофора под звуки сигнализации. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось — расстояние было недостаточным.

    ПоделитьсяПоделиться

    По словам очевидцев, как передает 47 news, машинист подавал звуковые сигналы, после поезд буквально протащил красный «Рено» до платформы. В результате столкновения взрослых выбросило из машины, тела двоих детей из зажатого «Ласточкой» транспорта деблокируют спасатели. По данным МВД по Петербургу и Ленобласти, все четверо погибли.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Двое проехали, третий не успел. Светофор работал, электричка гудела. Переезд оборудовать не могут, хотя бы шлагбаум поставили и камеру. <…> Сейчас быстренько переезд сделают», — пишут местные жители в соцсетях.

    По предварительным данным, железнодорожный переезд не оборудован шлагбаумом. Водителей о приближающемся поезде предупреждают светофор и звуковой сигнал.

    Как стало известно «Фонтанке», автомобиль погибшего зарегистрирован на 51-летнего петербуржца по имени Алексей. В его социальных сетях указано, что в разные годы он занимал руководящие посты в компаниях, специализирующихся на онлайн-играх. Жена погибшего была занята в бьюти-сфере: прически, макияж, фотосессии. На своей странице она недавно рассказывала о завершении путешествия по России, также можно увидеть, что у пары есть двое 12-летних сыновей-близнецов.

    группа во «ВКонтакте» Питер | Читай Пиши Люби

    По данным ОЖД, пострадавших среди пассажиров поезда нет, схода подвижного состава не произошло. Пригородные поезда на участке Петербург—Псков в настоящее время следуют с опозданием от 26 минут.

    После ДТП возбудили уголовное дело. Случившееся квалифицировали по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ), передает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

    ПоделитьсяПоделиться

    Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, на месте продолжают работать экстренные службы.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ18

    Комментарии 9

    28251743717 Июл 2024 в 18:32
    очень жаль машиниста. Лихач сделал свой выбор, но не только за себя и семью.
    +1−0
    altai59717 Июл 2024 в 18:24
    Каким же надо быть идиотом… (хорошо или никак)
    Правила проезда жд переезда писаны кровью, не зависимо от страны, работника, сигналов, шлагбаума и т.д - приближаясь к переезду по дороге, опусти боковые стёкла, выключи музыку, все заткнулись, лично сам убедись в свободности переезда, оцени расстояние до приближающего поезда, его скорость, вес, успеешь ли проскочить, далее повыше обороты и газуй…, дааа, мрёт народец, жить не хочет…
    Жалко пацанов и машиниста…
    +2−1
    Ru Serg17 Июл 2024 в 18:24
    То есть светофора и звукового сигнала недостаточно, шлагбаум им подавай. Может ещё раздвижные бетонные блоки устанавливать?
    +4−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close