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    СК возбудил уголовное дело после столкновения «Ласточки» и «Рено» под Гатчиной. Погибших официально четверо

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    Уголовное дело возбуждено по факту столкновения скоростного электропоезда «Ласточка» с автомобилем «Рено» в Гатчинском районе Ленинградской области 17 июля. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Случившееся квалифицировали по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

    «Ласточка» сообщением Петербург — Псков врезалась в легковушку на переезде железнодорожной станции Дивенская. Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что в «Рено» было четыре человека, двое из которых дети. Все они погибли.

    В пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали, что «Рено» выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, несмотря на работающую звуковую сигнализацию.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России. Проверку также проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

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