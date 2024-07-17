СК возбудил уголовное дело после столкновения «Ласточки» и «Рено» под Гатчиной. Погибших официально четверо

Уголовное дело возбуждено по факту столкновения скоростного электропоезда «Ласточка» с автомобилем «Рено» в Гатчинском районе Ленинградской области 17 июля. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Случившееся квалифицировали по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).



«Ласточка» сообщением Петербург — Псков врезалась в легковушку на переезде железнодорожной станции Дивенская. Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что в «Рено» было четыре человека, двое из которых дети. Все они погибли.

