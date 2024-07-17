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    Водитель сбитой «Ласточкой» легковушки выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора

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    7 комментариев

    Водитель легковушки, в которую врезался поезд «Ласточка» сообщением Петербург — Псков, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. При этом сигнализация на переезде работала, рассказали 17 июля в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Столкновение произошло на станции Дивенская в Гатчинском районе Ленобласти.

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    Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. 47news со ссылкой на очевидцев пишет, что поезд буквально протащил красный «Рено» до платформы.

    По предварительным данным от свидетелей ЧП, в машине погибли четыре человека, из них двое детей. Взрослых выбросило из машины, тела детей из зажатой «Ласточкой» машины деблокируют спасатели.

    В ОЖД добавили, что пострадавших среди пассажиров поезда нет, схода подвижного состава не произошло. Пригородные поезда на участке Петербург — Псков в настоящее время следуют с опозданием от 26 минут.

    Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

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    Комментарии 7

    инкогнитто17 Июл 2024 в 17:26
    а шлагбаума не было? зажёгся свет и сразу полетела ласточка? что то мутная история больно
    +0−0
    Ирония Ирония17 Июл 2024 в 17:09
    В 51 год должен был уже соображать, что Рено против Ласточки не выстоит. Мальчишек жалко, царствие им небесное...
    +5−0
    Pravda17817 Июл 2024 в 17:09
    Провалил краш-тесты Euro NCAP......
    +1−0
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