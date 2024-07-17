Водитель сбитой «Ласточкой» легковушки выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора

Водитель легковушки, в которую врезался поезд «Ласточка» сообщением Петербург — Псков, выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. При этом сигнализация на переезде работала, рассказали 17 июля в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Столкновение произошло на станции Дивенская в Гатчинском районе Ленобласти.
Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. 47news со ссылкой на очевидцев пишет, что поезд буквально протащил красный «Рено» до платформы.
По предварительным данным от свидетелей ЧП, в машине погибли четыре человека, из них двое детей. Взрослых выбросило из машины, тела детей из зажатой «Ласточкой» машины деблокируют спасатели.
В ОЖД добавили, что пострадавших среди пассажиров поезда нет, схода подвижного состава не произошло. Пригородные поезда на участке Петербург — Псков в настоящее время следуют с опозданием от 26 минут.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.