В ДТП с «Ласточкой» под Гатчиной могла погибнуть семья

В серьезном ДТП с участием легкового автомобиля и электропоезда «Ласточка» на железнодорожном переезде в Гатчинском районе, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти 17 июля.



Смертельная авария случилась на станции Дивенская. Скоростной поезд, следующий из Петербурга в Псков, на переезде столкнулся с автомобилем «Рено». По предварительным данным, в легковом транспорте погибли четыре человека, двое из них — дети. В ОЖД ранее сообщили, что машина выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора, хотя сигнализация была исправна.