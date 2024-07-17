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    В ДТП с «Ласточкой» под Гатчиной могла погибнуть семья

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    15 комментариев

    В серьезном ДТП с участием легкового автомобиля и электропоезда «Ласточка» на железнодорожном переезде в Гатчинском районе, по предварительным данным, погибли четыре человека. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти 17 июля.

    Смертельная авария случилась на станции Дивенская. Скоростной поезд, следующий из Петербурга в Псков, на переезде столкнулся с автомобилем «Рено». По предварительным данным, в легковом транспорте погибли четыре человека, двое из них — дети. В ОЖД ранее сообщили, что машина выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора, хотя сигнализация была исправна.

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    По информации от дежурного РЖД, в результате ДТП возможна задержка электропоездов до двух часов.

    По данным «Фонтанки», автомобиль зарегистрирован на 51-летнего петербуржца. В его социальных сетях можно найти его жену, которая недавно рассказывала о завершении путешествия по России, а также увидеть, что у пары есть двое 12-летних сыновей.

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    Комментарии 15

    vic_5e4cd1938d1a817 Июл 2024 в 17:51
    Шлагбаума не было?
    Подъёмных устройств, препятствующих проезду не было?
    +2−0
    инкогнитто17 Июл 2024 в 17:23
    это очень странно что в 51 случилось такое
    +0−0
    28032482317 Июл 2024 в 17:17
    Мои соболезнования родственникам и близким погибших. Сил и здоровья.
    +2−0
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