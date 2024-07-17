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    Суд в Германии приговорил россиянина с двумя гражданствами к шести годам лишения свободы за нарушение санкций ЕС

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    Суд в Германии вынес приговор мужчине, ведущему бизнес с Россией в обход санкций ЕС. Гражданину двух стран, России и Германии, назначили шесть лет и девять месяцев лишения свободы, сообщает 17 июля Reuters.

    По данным следствия, бизнесмен продавал российским компаниям электронику. С января 2020 года по май 2023 года он поставил около 120 000 деталей, которые могли применяться в военных целях. Так, немецкий суд подтвердил, что электроника, которую поставлял в Россию предприниматель, использовалась в беспилотнике «Орлан-10».

    Как известно, подобный бизнес запрещен в Германии. Первые санкции против России появились после присоединения Крыма в 2014 году. Затем ограничения ужесточились после начала СВО в 2022 году.

    Чтобы скрыть свой бизнес с российскими компаниями, бизнесмен использовал фейковые счета-фактуры. По документам он якобы поставлял товары в Гонконг и Турцию.

    Свою вину мужчина признал и раскаялся. Также у него был бизнес-партнер. Его тоже осудили, но дали меньший срок.

    Напомним, что в декабре 2023 года ЕС принял 12-й пакет санкций против России. В перечень товаров, запрещённых для поставок в Россию, вошли литиевые батареи, термостаты, электромоторы и сервоприводы для беспилотников, а также различные детали для авиации и вооружений.

    В 11-м пакете санкций, который вступил в силу год назад, прописан запрет на вывоз товаров в страны, через которые они могут попасть в Россию. В первую очередь речь идет о запрете экспорта чувствительных товаров двойного назначения и некоторых товаров, связанных с оборонной промышленностью.

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