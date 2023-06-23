ЕС принял 11-й пакет санкций против России

МИД Эстонии 23 июня сообщил, что Евросоюз согласовал новый пакет санкций в отношении России. Его блокировали больше месяца.

Новый пакет санций был принят два дня назад и теперь вступил в силу, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. В нем приняты меры для предотвращения обхода санкций.

Список компаний, попавших под санкции, пополнен 87 названиями, в их числе «компании третьих стран, причастные к продаже беспилотников из Ирана».

Также ужесточены санкции на экспорт в Россию автомобилей, запрещен экспорт пневматического и газового оружия. В порты Евросоюза нельзя заходить судам, которые нарушили правила нефтяного эмбарго или отключили систему отслеживания местоположения. «По предложению Эстонии запрет на заход в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки за пределами юрисдикции портов», — сказано в заявлении МИД.