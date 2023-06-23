ЕС принял 11-й пакет санкций против России

МИД Эстонии 23 июня сообщил, что Евросоюз согласовал новый пакет санкций в отношении России. Его блокировали больше месяца.
Новый пакет санций был принят два дня назад и теперь вступил в силу, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. В нем приняты меры для предотвращения обхода санкций.
Список компаний, попавших под санкции, пополнен 87 названиями, в их числе «компании третьих стран, причастные к продаже беспилотников из Ирана».
Также ужесточены санкции на экспорт в Россию автомобилей, запрещен экспорт пневматического и газового оружия. В порты Евросоюза нельзя заходить судам, которые нарушили правила нефтяного эмбарго или отключили систему отслеживания местоположения. «По предложению Эстонии запрет на заход в порты Финского залива распространяется и на якорные стоянки за пределами юрисдикции портов», — сказано в заявлении МИД.
Также будет введен запрет на перевозку грузов в ЕС российскими прицепами. В новом пакете санкций прописана возможность установить запрет на вывоз товаров в страны, через которые они могут попасть в Россию. «Эта мера может быть применена, когда дипломатические усилия со страной, допускающей нарушение санкций, не удались. Это позволяет прежде всего запретить экспорт чувствительных товаров двойного назначения и некоторых товаров, связанных с оборонной промышленностью», — объяснили в министерстве.
11-й пакет санкций был представлен в мае, но его блокировали Венгрия и Греция. Дипломаты считали, что в прошлом виде он способствовал изоляции ЕС и укреплению сотрудничества подсанкционных стран.