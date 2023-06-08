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    ЕС не смог принять 11-й пакет санкций из-за несогласия Венгрии и Греции

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    Венгрия и Греция требуют от Комитета постоянных представителей ЕС исключить из 11-го пакета санкций против России часть компаний, позволяющих РФ преодолевать западные санкции, 8 июня сообщает ТАСС.

    11-й пакет санкций был представлен еще в мае на встрече послов, однако тогда он был заблокирован. Накануне Еврокомиссия представила новую версию документа, но послы снова не достигли договоренности, и обсуждение представленных предложений было перенесено на 14 июня.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в мае сообщала, что 11-й пакет санкций против России разработан ради ужесточения механизмов соблюдения санкций, которые в нынешней версии позволяют РФ обходить запреты. Ряд европейских СМИ сообщают, что проект несколько раз отправлялся на доработку, поскольку некоторые дипломаты считают, что новые меры будут способствовать изоляции Евросоюза, а также укрепляют сотрудничество между странами, попавшими под санкции.

    В среду журнал Politico, ссылаясь на слова европейских дипломатов, сообщал, что Греция и Венгрия будут блокировать законопроект.

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