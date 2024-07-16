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    Ругалась матом? Иностранец рассказал, зачем ограбил землячку в хостеле в Петербурге

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    2 комментария

    Полиция показала кадры задержания иностранца, напавшего с пистолетом на соотечественницу на Гончарной улице. В разговоре с правоохранителями мужчина признался, что поднялся к ней в номер из-за мата.

    ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

    Когда правоохранители нагрянули к 25-летнему уроженцу Узбекистана, тот не понял, за что задержан, но уже в отделе полиции рассказал свою версию произошедшего. «Девушка ругалась матом, я поднялся к ней в гостиницу. Отобрал у нее телефон, вытащил пистолет, один раз выстрелил в пол, чтобы она испугалась», — рассказал задержанный, уточнив, что больше ничего не трогал.

    Как ранее писала «Фонтанка», инцидент произошел в одиннадцатом часу вечера 14 июля. В полицию обратилась 40-летняя женщина, сообщившая о совершенном на нее нападении. По ее словам, незнакомец пришел к ней в хостел, ударил по лицу и потребовал деньги и ценности. Пресс-служба петербургского главка уточняет, что налетчик вынес 75 тысяч рублей, сорвал с шеи женщины золотую цепочку, отобрал телефон и скрылся с места. Расследуется дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

    Вскоре по подозрению в совершении данного преступления был задержан 25-летний неработающий соотечественник потерпевшей, который прибыл в РФ транзитом и не вставал на миграционный учет в Петербурге.

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    Комментарии 2

    DEMOMON16 Июл 2024 в 13:24
    Ну ничего. Пасти баранов в собственном ауле тоже кому-то надо. Не всё ж здесь хулиганить.
    +0−0
    11111111111111816 Июл 2024 в 13:10
    Я чуть замешкался, и не вступая в спор,
    Чинарик выплюнул — и выстрелил в упор.
    (С) Высоцкий
    +1−0
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