Ругалась матом? Иностранец рассказал, зачем ограбил землячку в хостеле в Петербурге

Полиция показала кадры задержания иностранца, напавшего с пистолетом на соотечественницу на Гончарной улице. В разговоре с правоохранителями мужчина признался, что поднялся к ней в номер из-за мата.

Когда правоохранители нагрянули к 25-летнему уроженцу Узбекистана, тот не понял, за что задержан, но уже в отделе полиции рассказал свою версию произошедшего. «Девушка ругалась матом, я поднялся к ней в гостиницу. Отобрал у нее телефон, вытащил пистолет, один раз выстрелил в пол, чтобы она испугалась», — рассказал задержанный, уточнив, что больше ничего не трогал.

Как ранее писала «Фонтанка», инцидент произошел в одиннадцатом часу вечера 14 июля. В полицию обратилась 40-летняя женщина, сообщившая о совершенном на нее нападении. По ее словам, незнакомец пришел к ней в хостел, ударил по лицу и потребовал деньги и ценности. Пресс-служба петербургского главка уточняет, что налетчик вынес 75 тысяч рублей, сорвал с шеи женщины золотую цепочку, отобрал телефон и скрылся с места. Расследуется дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Вскоре по подозрению в совершении данного преступления был задержан 25-летний неработающий соотечественник потерпевшей, который прибыл в РФ транзитом и не вставал на миграционный учет в Петербурге.