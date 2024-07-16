В Петербурге земляк ограбил гражданку Узбекистана, угрожая пистолетом

В полицию обратилась гражданка Узбекистана, которую ограбил земляк в хостеле в Центральном районе Петербурга. Об этом 16 июля стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, 39-летняя иностранка, которая приехала в Россию погостить, сообщила правоохранителям, что вечером 14 июля к ней в номер ворвался неизвестный ей мужчина. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он похитил у нее 75 тысяч рублей, мобильный телефон и золотую цепь. Общую сумму ущерба она оценила в 105 тысяч рублей.

В ходе работы над делом оказалось, что пострадавшая нарушила правила въезда в РФ — предположительно, в отношении женщины составили административный протокол, а затем поместили в спецприемник.