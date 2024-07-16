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    В Петербурге земляк ограбил гражданку Узбекистана, угрожая пистолетом

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    5 комментариев

    В полицию обратилась гражданка Узбекистана, которую ограбил земляк в хостеле в Центральном районе Петербурга. Об этом 16 июля стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, 39-летняя иностранка, которая приехала в Россию погостить, сообщила правоохранителям, что вечером 14 июля к ней в номер ворвался неизвестный ей мужчина. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он похитил у нее 75 тысяч рублей, мобильный телефон и золотую цепь. Общую сумму ущерба она оценила в 105 тысяч рублей.

    В ходе работы над делом оказалось, что пострадавшая нарушила правила въезда в РФ — предположительно, в отношении женщины составили административный протокол, а затем поместили в спецприемник.

    Днем 15 июля по горячим следам был задержан 25-летний гражданин Узбекистана, который прибыл в РФ транзитом, на миграционный учет в Петербурге не вставал. Молодой человек задержан. Возбуждено уголовное дело о разбое (162 УК РФ).

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    Комментарии 5

    chip116 Июл 2024 в 10:02
    РФ страна нелегалов из беднейших регионов Средней Азии, включая поток криминала, скажем спасибо В.В. Путину за ужасную миграционную политику, последствия которой еще впереди!
    +1−0
    ProstoZloy16 Июл 2024 в 09:44
    Чуть ли не в каждой новости про мигрантов фигурируют "нелегалы". Какие еще нужны подтверждения для несостоятельности проводимой миграционной политики?
    +4−0
    Ser_N077116 Июл 2024 в 09:32
    в Узбекистане он бы не стал брать телефон, там ЕМЕI привязан к номеру телефона и, соответственно, пользователю... воровать его просто бессмысленно, если только на запчасти....
    +2−0
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