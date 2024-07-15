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    Не обкаталась. На только что открытой «Чернышевской» снова встал эскалатор

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    11 комментариев

    На станции метро «Чернышевская», которая открылась в субботу после полутора лет реконструкции, снова отключился эскалатор. В первый раз это случилось утром.

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    Видео прислал вечером 15 июля читатель «Фонтанки». По его словам, около 18.30 встал один из эскалаторов, двигавшихся вниз. Люди спускаются по ступеням сами. В метро объявили, что вход на станцию ограничен.

    Тот же читатель ранее прислал видео утреннего сбоя, тогда встал эскалатор наверх. В пресс-службе метрополитена сегодняшние остановки прокомментировали так: «В период реконструкции на станции Чернышевская установлены новые эскалаторы. Сразу после открытия станции эскалаторы эксплуатируются под возросшей пассажирской нагрузкой. Учитывая постоянные динамические, нагрузки выявляется необходимость дополнительной корректировки порогов чувствительности датчиков безопасности — системы штатно срабатывают, останавливая механизм. Для оперативного устранения неисправностей на станции усилено дежурство оперативного персонала. В настоящее время на станции работают два эскалатора: один на подъем, второй — на спуск».


    В рамках реконструкции, которая длилась с 2022 года, три эскалатора «Чернышевской» заменили на четыре узкобалюстрадных. Губернатор принял участие в открытии станции в субботу 13 июля. «Как раз в субботу-воскресенье обкатается, — заявил он тогда. — И в понедельник первый трудовой, рабочий день. Я думаю, жители будут благодарны».

    UPD: В 19.11 станция «Чернышевская» заработала в обычном режиме.

    Станция «Чернышевская» ушла на реконструкцию в октябре 2022 года, городские власти реорганизовали движение наземного общественного транспорта, чтобы перенаправить пассажиропоток на другие станции. Стоимость работ оценили более чем в 2 млрд рублей. С тех пор успели начаться и закончиться ремонты на «Ладожской» и «Пионерской».

    Открытие несколько раз переносили, в итоге оно состоялось 13 июля.

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    Комментарии 11

    Snow*15 Июл 2024 в 19:08
    До Беглоремонта было три эскалатора. Потратили 2 миллиарда, осталось два эскалатора. Вопрос: какова стоимость выключения одного эскалатора в СПб ?
    +1−0
    Antuan Rokanten15 Июл 2024 в 19:07
    Жители очень счастливы от такого ремонта. Когда будет принято уже по этому факту процессуальное решение?
    +2−0
    LiChaBaTa15 Июл 2024 в 19:06
    А зато у нас дети какие прекрасные!
    +0−0
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