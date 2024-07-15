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    На «Чернышевской» люди шли вверх по неработающему эскалатору

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    44 комментария

    На станции метро «Чернышевская» утром 15 июля сложности были не только из-за сбоя на первой линии. Пассажирам пришлось идти пешком вверх по неработающему эскалатору.

    читатель «Фонтанки»

    Видео с людьми, тяжело поднимающимися по ступеням, прислал в редакцию «Фонтанки» читатель. В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» пояснили, что сейчас (по данным на 9:50) всё работает штатно.

    Станция метро «Чернышевская» открылась для пассажиров 13 июля после реконструкции. Она не работала с 2022 года, открытие несколько раз переносили.

    Утром 15 июля поезда не ходили от станции «Пушкинская» до станции «Площадь Ленина», на остальных участках линии движение было, но с увеличенными интервалами. Причиной стало падение человека на пути, он жив. На станциях красной линии скопились толпы пассажиров, в том числе на «Чернышевской».

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    Комментарии 44

    Красивая-но-дура15 Июл 2024 в 11:52
    Никогда не было, и вот опять... у нашего Б все так.
    +3−0
    26690756115 Июл 2024 в 11:50
    Если уж поставили 4 эскалатора, то могли бы эту "обезьянюю" клетку спилить!
    +0−0
    28203631415 Июл 2024 в 11:46
    Помню те времена,когда все оказались бы под следствием.И не фигурально.
    +1−0
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