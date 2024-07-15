Последствия ЧП в метро. Пассажиры показывают толпы

Движение поездов по первой линии петербургского метро вернулось в обычный режим в 8:20, но «пробки» рассосались не сразу. Читатели «Фонтанки» продолжают присылать в редакцию фотографии и видео переполненных станций.
На недавно открытой «Чернышевской» собралась толпа, и только после этого включили второй эскалатор наверх, пишет читатель Алекс.
На станции «Академическая» в 8:49 «войти в поезд почти невозможно», сетует читатель Александр.
Платформа в «Девяткино» в 9:20 выглядела так, показывает читательница Анастасия
Поезда утром 15 июля не ходили от станции «Пушкинская» до станции «Площадь Ленина», на остальных участках линии движение было, но с увеличенными интервалами. Причиной стало падение человека на пути. Он жив.
Это второй за несколько часов пострадавший в петербургском метро. Вчера,