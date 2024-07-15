Последствия ЧП в метро. Пассажиры показывают толпы

Движение поездов по первой линии петербургского метро вернулось в обычный режим в 8:20, но «пробки» рассосались не сразу. Читатели «Фонтанки» продолжают присылать в редакцию фотографии и видео переполненных станций.



На недавно открытой «Чернышевской» собралась толпа, и только после этого включили второй эскалатор наверх, пишет читатель Алекс.

