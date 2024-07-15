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    Последствия ЧП в метро. Пассажиры показывают толпы

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    6 комментариев

    Движение поездов по первой линии петербургского метро вернулось в обычный режим в 8:20, но «пробки» рассосались не сразу. Читатели «Фонтанки» продолжают присылать в редакцию фотографии и видео переполненных станций.

    На недавно открытой «Чернышевской» собралась толпа, и только после этого включили второй эскалатор наверх, пишет читатель Алекс.

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    На станции «Академическая» в 8:49 «войти в поезд почти невозможно», сетует читатель Александр.

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    Платформа в «Девяткино» в 9:20 выглядела так, показывает читательница Анастасия

    Поезда утром 15 июля не ходили от станции «Пушкинская» до станции «Площадь Ленина», на остальных участках линии движение было, но с увеличенными интервалами. Причиной стало падение человека на пути. Он жив.

    Это второй за несколько часов пострадавший в петербургском метро. Вчера, 14 июля, около 20:20 на станции «Международная» 40-летний пассажир получил тяжёлые травмы. По данным «Фонтанки», у него открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние, перелом костей свода и основания черепа. В пресс-службе метрополитена пояснили, что пассажир упал в вестибюле в связи с ухудшением самочувствия.

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    Комментарии 6

    Была надежда, но его уговорили.15 Июл 2024 в 10:03
    Сейчас можно сделать остекление и автоматические двери у края платформы. Да дорого, но современно и безопасно.
    +2−0
    banderos207515 Июл 2024 в 09:45
    в очередной раз убедился в наплевательском отношении к пассажирам. Кроме истеричного ..."отойдите от края платформы"....никаких действий в части решения проблемы от Метрополитена не было) и не в 8.20 восстановили движение! в 8.35 интервал был такой же увеличенный
    +4−1
    BВВ15 Июл 2024 в 09:42
    Надо делать закрытые платформы. Тогда и падать никто на рельсы не будет.
    +3−0
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