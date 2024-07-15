Между «Пушкинской» и «Площадью Ленина» не ходят поезда

Сбой в петербургском метро. На первой линии временно приостановлено движение от станции «Пушкинская» до станции «Площадь Ленина», сообщила пресс-служба метрополитена 15 июля в 8:09.

Поезда ходят только от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пушкинская» и от станции «Площадь Ленина» до станции «Девяткино» с увеличенным интервалом.



«Поезд остановился на перегоне «Пушкинская» — «Владимирская». Стоит 10 минут, машинист сказал, что придется стоять ещё минут 15», — пишет читательница «Фонтанки» Александра.