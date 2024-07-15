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    Между «Пушкинской» и «Площадью Ленина» не ходят поезда

    10433
    6 комментариев

    Сбой в петербургском метро. На первой линии временно приостановлено движение от станции «Пушкинская» до станции «Площадь Ленина», сообщила пресс-служба метрополитена 15 июля в 8:09.

    Поезда ходят только от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пушкинская» и от станции «Площадь Ленина» до станции «Девяткино» с увеличенным интервалом.

    «Поезд остановился на перегоне «Пушкинская» — «Владимирская». Стоит 10 минут, машинист сказал, что придется стоять ещё минут 15», — пишет читательница «Фонтанки» Александра.

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    Комментарии 6

    28193791415 Июл 2024 в 09:09
    Девушка упала на рельсы, увезли в тяжёлом состоянии:
    +0−0
    Андрей К._5e4ce2883568115 Июл 2024 в 08:23
    Вспомнили, что на Чернышевской что-то недоремонтировали?
    +3−2
    Ленинградец-8015 Июл 2024 в 08:19
    Жесть!
    +0−0
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