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    «Это желание Киева»: украинские беженцы не смогут получать бесплатное высшее образование в Литве

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    5 комментариев

    В Литве закроют программу, благодаря которой украинские беженцы могли получать бесплатное высшее образование. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает литовское СМИ LRT.

    С сентября этого года украинские беженцы лишатся возможности получать бесплатное высшее образование в Литве. Киев перестанет оплачивать обучение прибывающим в страну украинцам.

    «Это желание украинской стороны. На Украине работают высшие учебные заведения, в настоящее время нет необходимости переводить учебу в другое место», — поясняют в министерстве образования, науки и спорта Литвы.

    Таким образом пытаются предотвратить «утечку мозгов» с Украины. При этом власти продолжат компенсировать стоимость обучения для тех студентов, которые уже поступили в высшие учебные заведения Литвы.

    Несмотря на решение Киева, некоторые литовские вузы продолжат полностью или частично финансировать обучение поступивших украинцев, среди них Вильнюсский колледж, Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса, а также Университет Витовта Великого.

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    ЛитваБеженцыУкраинаОбучениеВысшее образование
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    Комментарии 5

    triton197715 Июл 2024 в 19:03
    У нынешних в Киеве изначально было только одно генеральное "желание" - пусть и ценой жизней своих условных сопленников, но сохранить "майданные посиделки" во власти.
    +0−2
    Су Люк Ын15 Июл 2024 в 18:47
    недобрая для всех Нас новость!
    +3−1
    28206267515 Июл 2024 в 18:46
    А Наша любимая Родина таким вопросом занимается? просто интересно…
    +2−0
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