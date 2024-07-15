В Литве закроют программу, благодаря которой украинские беженцы могли получать бесплатное высшее образование. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает литовское СМИ LRT.
С сентября этого года украинские беженцы лишатся возможности получать бесплатное высшее образование в Литве. Киев перестанет оплачивать обучение прибывающим в страну украинцам.
«Это желание украинской стороны. На Украине работают высшие учебные заведения, в настоящее время нет необходимости переводить учебу в другое место», — поясняют в министерстве образования, науки и спорта Литвы.
Таким образом пытаются предотвратить «утечку мозгов» с Украины. При этом власти продолжат компенсировать стоимость обучения для тех студентов, которые уже поступили в высшие учебные заведения Литвы.
Несмотря на решение Киева, некоторые литовские вузы продолжат полностью или частично финансировать обучение поступивших украинцев, среди них Вильнюсский колледж, Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса, а также Университет Витовта Великого.
«Это желание Киева»: украинские беженцы не смогут получать бесплатное высшее образование в Литве
В Литве закроют программу, благодаря которой украинские беженцы могли получать бесплатное высшее образование. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает литовское СМИ LRT.
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