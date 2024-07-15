Гнездуются воробьи и голуби. В Петербурге начали закрывать продухи домов, но пернатые вне опасности

В старых домах Петербурга продухи на фасадах начали закрывать решетками. В самих продухах часто гнездуются птицы — голуби и воробьи. Градозащитники бьют тревогу: при установке решеток выбраться пернатым уже не представляется возможным. Фонд капремонта успокаивает: решетки были предусмотрены еще при строительстве домов.

Фото: Фонд капремонта Поделиться Поделиться





В качестве примера один из градозащитников, Павел Шепетков, приводит дом 15 по улице Белы Куна. На присланных в редакцию фотографиях видно, что птицы явно пытались пробиться сквозь решетки.



«Вентиляционные жалюзи ставятся на воздушные продухи дома. Во-первых, они перекрывают свежий воздух для квартир, система притока перестает функционировать. Во-вторых, птицы, которые там много лет гнездились, остаются закрытыми в этих помещениях», — говорит Павел.

Он утверждает, что обычно подрядчики не проверяют продухи на наличие птиц. Они выполняют свою задачу и уезжают. «Идет все по жесткачу, рабочие эти решетки ставят минут за 20. <...> На фото видно — птицы торчат [в решетках] крыльями, лапами. Пытались выбраться, спасаясь от жары, и в итоге погибли», — рассказывает Павел Шепетков.

Фото: Павел Шепетков Фото: Павел Шепетков Фото: Павел Шепетков Поделиться Поделиться





Биолог Павел Глазков — и автор telegram-канала «Каждой твари по паре» — пояснил, что действительно птицы часто обитают в продухах домов, однако прямо сейчас их лучше не трогать. Он уточнил, что обычно таким образом гнездуются голуби.



«В Петербурге очень большая численность голубей, ее нужно сокращать. Для этого необходимо перестать подкармливать их, а также закрыть возможные места для гнездования. Но делать это лучшей поздней осенью или зимой», — сказал биолог Павел Глазков. Сейчас, по мнению специалиста, не лучшее время для того, чтобы закрывать продухи, так как весна-лето — период размножения у пернатых. «С моральной точки зрения конкретно сейчас я бы этого не делал, птенцы однозначно погибнут без родителей», — добавил биолог.



В Фонде капитального ремонта «Фонтанке» сообщили, что решетки на продухах изначально были предусмотрены при строительстве таких домов. Сначала решетки были сделаны из деревянной рамы и сетки рабицы. За время износились, и при реставрации фасада их решили заменить.

«При обновлении фасада подрядчик Фонда ставит новые решетки по проекту, согласованному с комитетом по градостроительству и архитектуре. Перед установкой рабочие проводят визуальный осмотр», — сообщают в Фонде капремонта.

На опасения о том, что решетки могут ухудшить качество воздуха в квартирах, там отвечают: «Данные продухи нужны для вентиляции теплоизоляционного материала, жители не дышат воздухом продуха — выводы вентиляционных каналов ведут на кровлю».



Фонд капитального ремонта пока решил оставить некоторые продухи домов открытыми.



« <...> подрядная организация оставляет по одному открытому продуху до конца сезона, принимая во внимание обращения граждан. Далее Фонд завершит закрытие, в том числе чтобы обезопасить дом от хулиганства и угроз», — заверили в Фонде капремонта.