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    Песков: Путин не собирается связываться с Трампом в связи с покушением

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    2 комментария

    Российский президент Владимир Путин не планирует связываться с Дональдом Трампом после покушения не него. Об этом 15 июля заявил, отвечая на вопрос журналиста, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Вместе с тем в Кремле этот инцидент обсуждался.

    «Мы вчера изложили наше видение. Дали оценку. Осудили, конечно же, это нападение», — сказал Песков.

    Покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. Трамп был ранен, стрелок убит. Это оказался 20-летний местный житель. Погиб один участник митинга погиб (начальник пожарной охраны, прикрывший собой семью), двое тяжело ранены. В машине подозреваемого нашли взрывные устройства. Дело расследуется как покушение на убийство.

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    Комментарии 2

    Дядя Бо15 Июл 2024 в 12:35
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    +0−0
    Йёхан15 Июл 2024 в 12:32
    По теории заговоров, Трамп сам все и организовал. Пожертвовав частью уха.
    +1−0
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