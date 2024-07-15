Песков: Путин не собирается связываться с Трампом в связи с покушением

Российский президент Владимир Путин не планирует связываться с Дональдом Трампом после покушения не него. Об этом 15 июля заявил, отвечая на вопрос журналиста, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



Вместе с тем в Кремле этот инцидент обсуждался.



«Мы вчера изложили наше видение. Дали оценку. Осудили, конечно же, это нападение», — сказал Песков.



Покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. Трамп был ранен, стрелок убит. Это оказался 20-летний местный житель. Погиб один участник митинга погиб (начальник пожарной охраны, прикрывший собой семью), двое тяжело ранены. В машине подозреваемого нашли взрывные устройства. Дело расследуется как покушение на убийство.

