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    Кабмин посчитал законопроект депутатов фракции ЛДПР о штрафах для губернаторов за борщевик необоснованным

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    4 комментария

    Российское правительство считает необоснованным проект, который предусматривает штраф до 50 тысяч рублей для губернаторов, не борющихся с борщевиком в регионах. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает ТАСС

    Депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект о штрафах за борщевик. Тем не менее кабмин не поддержал проект, назвав его необоснованным.

    Как отмечают в правительстве РФ, при разработке проекта авторы не приняли во внимание то, что внесение изменений в КоАП должно исходить именно из результатов анализа правоприменительной практики и статистических данных, которые свидетельствуют «о неэффективности действующего правового регулирования в соответствующей сфере общественных отношений». При этом в пояснительной записке к законопроекту такая информация отсутствует.

    Кабмин подчеркивает, что действующее законодательство уже содержит нормы об административной ответственности за нарушение правил, касающихся борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, патогенами растений и сорняками.

    В пятницу, 12 июля, законопроект о штрафах для губернаторов за борщевик внесли на рассмотрение Госдумы. Документ предлагает обязать проводить мероприятия по защите земель населенных пунктов, находящихся в собственности субъектов, от зарастания сорными растениями. Чтобы установить ответственность за невыполнение этих мероприятий, предлагается также внести изменения в КоАП РФ, введя штраф для высшего должностного лица субъекта РФ от 20 до 50 тысяч рублей.

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    КабминБорщевикГубернаторыЗаконопроект
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    Комментарии 4

    Трассер12 Июл 2024 в 17:06
    Всем - срочно насадить борщевик БигБорщевикову.
    +1−0
    VKuser1595480512 Июл 2024 в 16:41
    Неправильная сумма. Хватило бы 100 р. за куст.
    +1−0
    hedgehog_12 Июл 2024 в 16:39
    вот им надо поправки внести - не 50, а 100, и не с губера, а с каждого россиянина, живущего в радиусе 10км от вновь выявленного объекта культурного наследия борщевик.
    +2−0
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