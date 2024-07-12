Кабмин посчитал законопроект депутатов фракции ЛДПР о штрафах для губернаторов за борщевик необоснованным

Российское правительство считает необоснованным проект, который предусматривает штраф до 50 тысяч рублей для губернаторов, не борющихся с борщевиком в регионах. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает ТАСС



Депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект о штрафах за борщевик. Тем не менее кабмин не поддержал проект, назвав его необоснованным.



Как отмечают в правительстве РФ, при разработке проекта авторы не приняли во внимание то, что внесение изменений в КоАП должно исходить именно из результатов анализа правоприменительной практики и статистических данных, которые свидетельствуют «о неэффективности действующего правового регулирования в соответствующей сфере общественных отношений». При этом в пояснительной записке к законопроекту такая информация отсутствует.

