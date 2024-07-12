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    В Госдуме предложили штрафовать губернаторов за борщевик

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    2 комментария

    С инициативой обязать глав регионов бороться с сорняками, в том числе с борщевиком Сосновского, ставшим в последние годы больной темой у жителей и в Петербурге, выступили депутаты от ЛДПР. Соответствующий законопроект 12 июля внесли на рассмотрение Госдумы.

    Документ предлагает внести изменения в 13-ю статью Земельного кодекса России, которая регулирует содержание охраны земель. И именно обязать проводить мероприятия по защите земель населенных пунктов, находящихся в собственности субъектов, от зарастания сорными растениями.

    Как отмечается в пояснительной записке, сейчас такие мероприятия проводят только на сельскохозяйственных угодьях, а между тем проблема зарастания сорняками, в том числе борщевиком Сосновского, остро влияет на удобство и безопасность жителей в населенных пунктах.

    Чтобы установить ответственность за невыполнение этих мероприятий предлагается также внести изменения в КоАП РФ, введя штраф для высшего должностного лица субъекта РФ от 20 до 50 тысяч рублей.

    Недавно «Фонтанка» рассказывала, как жители Московского района Петербурга семь лет воюют с борщевиком. Энтузиасты собственными руками выкопали с газона в сквере Раисы Штрейс несколько сотен ростков ядовитого растения.

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    ГосдумаБорщевик Сосновского
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    Комментарии 2

    altnec12 Июл 2024 в 14:23
    Есть инициативное мнение - штрафовать на миллиарды всех госдепутатов и совсенаторов за отсутствие мозгов, для начала за отсутствие на оседлых местах
    +0−0
    28206267512 Июл 2024 в 14:22
    Совсем на СВО перестало хватать?
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