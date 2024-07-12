В Госдуме предложили штрафовать губернаторов за борщевик

С инициативой обязать глав регионов бороться с сорняками, в том числе с борщевиком Сосновского, ставшим в последние годы больной темой у жителей и в Петербурге, выступили депутаты от ЛДПР. Соответствующий законопроект 12 июля внесли на рассмотрение Госдумы.



Документ предлагает внести изменения в 13-ю статью Земельного кодекса России, которая регулирует содержание охраны земель. И именно обязать проводить мероприятия по защите земель населенных пунктов, находящихся в собственности субъектов, от зарастания сорными растениями.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас такие мероприятия проводят только на сельскохозяйственных угодьях, а между тем проблема зарастания сорняками, в том числе борщевиком Сосновского, остро влияет на удобство и безопасность жителей в населенных пунктах.