В Госдуме предложили штрафовать губернаторов за борщевик

С инициативой обязать глав регионов бороться с сорняками, в том числе с борщевиком Сосновского, ставшим в последние годы больной темой у жителей и в Петербурге, выступили депутаты от ЛДПР. Соответствующий законопроект 12 июля внесли на рассмотрение Госдумы.
Документ предлагает внести изменения в 13-ю статью Земельного кодекса России, которая регулирует содержание охраны земель. И именно обязать проводить мероприятия по защите земель населенных пунктов, находящихся в собственности субъектов, от зарастания сорными растениями.
Как отмечается в пояснительной записке, сейчас такие мероприятия проводят только на сельскохозяйственных угодьях, а между тем проблема зарастания сорняками, в том числе борщевиком Сосновского, остро влияет на удобство и безопасность жителей в населенных пунктах.
Чтобы установить ответственность за невыполнение этих мероприятий предлагается также внести изменения в КоАП РФ, введя штраф для высшего должностного лица субъекта РФ от 20 до 50 тысяч рублей.
Недавно «Фонтанка» рассказывала, как жители Московского района Петербурга семь лет воюют с борщевиком. Энтузиасты собственными руками выкопали с газона в сквере Раисы Штрейс несколько сотен ростков ядовитого растения.