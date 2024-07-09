Косить бесполезно. В Московском районе жители семь лет воюют с ядовитым борщевиком своими руками

Фото: предоставлено Екатериной Поделиться Поделиться





Жители квартала в Средней Рогатке выходят на вечерние прогулки с лопатой. Они врукопашную борются с борщевиком, который седьмой год подряд пытается отжать себе сквер Раисы Штрейс, полоску газона вдоль Пулковского шоссе и весь остальной Московский район. Город же борется с наглым растением с помощью грейдера и газонокосилки, потому что так быстрее. Борщевик не унывает и готовится цвести.



«Ситуация стала критической», — так описывают жители Московского района свои успехи на данный момент. Сезон охоты на ядовитый сорняк они открыли в середине мая. 5 июня семеро смелых выкопали в сквере Раисы Штрейс 336 ростков борщевика за полтора часа. А 22 июня выкорчевали еще 90 побегов вдоль Пулковского шоссе около Дунайского проспекта. Юный борщевик вылез вокруг недавно высаженных деревьев.



По наблюдениям местных жителей, свежие полчища борщевика появляются в их квартале после того, как в процессе благоустройства сквера или посадки деревьев сюда завозят новый грунт.

«Очевидно, грунт был заражен семенами борщевика, — пересказала их общее мнение «Фонтанке» администратор группы в ВК «Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее» Екатерина. — Теперь в сквер за ним как за грибами можно ходить. В прошлом году я по этому поводу общалась и с подрядчиком, выполнявшим работы по благоустройству сквера, и с районной администрацией. После наших обращений борщевик выкашивают. Но это бесполезно, он очень быстро вырастает снова».



Фото: предоставлено Екатериной Поделиться Поделиться





Характерные лопухи жители Московского района впервые заметили прямо напротив детской площадки в сквере Раисы Штрейс еще в 2018 году. Если ребенок покувыркается в сочных зарослях борщевика, а потом как следует прогреется на солнышке, волдыри и ожоги ему обеспечены. В некоторых случаях дело может дойти до асфиксии. Каждый год в НИИ скорой помощи доставляют десятки таких пострадавших. Обеспокоенные родители схватились за лопаты.

Борщевик, если ему дать волю, может быстро и эффективно захватить огромные территории. Исполинские зонтики цветущего вредителя уже давно обосновались вдоль дорог Ленобласти, где его беспощадно травят гербицидами с сульфометурон-метилом. В 2019 году борщевик добрался до центра Петербурга. Тогда же пункт «о недопущении обсеменения борщевика» появился в правилах благоустройства Петербурга.



Если не дать растению подняться во весь рост, сорняк может выбросить зонтик с соцветиями чуть ли не у самой земли. Так что самый эффективный способ борьбы с зеленым вредителем — выкапывание. В Подмосковье даже появилось общественное движение «Антиборщевик». Его создательница Мария Попова воюет с борщевиком с 2015 года и записывает обучающие видео о том, как избавиться от этого растения раз и навсегда.

В городе, в отличие от областных обочин, применять отравляющую химию нельзя. Так что борщевик просто скашивают. В 2024 году комитет по благоустройству Санкт-Петербурга планирует выкосить 44 га зарослей борщевика. В Полежаевском парке, где косить пришлось особенно много, садово-парковое предприятие в порядке эксперимента использовало мульчер — специальный измельчитель, который буквально перемалывает верхний слой почвы и все, что на ней растет. Но и это не убивает борщевик, а только замедляет его регенерацию.



Фото: предоставлено Екатериной Поделиться Поделиться





Корневая часть грустит в почве не долго, и вскоре выпускает свежие побеги. Потому что у борщевика есть цель — зацвести, наплодить тысячи семян и разбросать их по округе. В 2021 году он смог это осуществить аж в Арктике. Как говорится в датированном сентябрем 2023 года ответе администрации Московского района на обращение Екатерины по поводу сквера Раисы Штрейс, борщевик быстро расселяется «с помощью ветра, животных, человека и транспорта».



Кстати, в жизни многострадального сквера был период, когда борщевик все-таки приуныл. Летом 2019 года, как следует из ответа администрации Московского района, газоны все-таки обработали гербицидами с действующим веществом глифосат. Эта химия уничтожает не только борщевик Сосновского, но и другую растительность. Но и у глифосата есть слабое место — он никак не влияет на упавшие в землю семена. Поэтому в администрации заключили, что причиной новой атаки борщевика на сквер Раисы Штрейс стала не зараженная почва, как предполагают жители, а старые семена, которые могут «спать» несколько лет, переживая даже сильнейшие морозы.



Кстати, в Ленинградской области бороться с борщевиком отправляют приговоренных к обязательным работам. Например, тех, что попались за рулем в нетрезвом виде. В Московском районе жители продолжают свой бой. Но силы уже на исходе. В прошлом году «борщевичный сезон» в Средней Рогатке закрыли только в сентябре. Тогда в сквере Раисы Штрейс за час выкопали 210 побегов. А на самые заматеревшие, прежде чем копать, натягивали мусорные пакеты — чтобы у осыпающихся семян было меньше шансов добраться до Арктики.



«Мы бы хотели, чтобы борщевик не просто скашивали, а убирали по-настоящему, — говорит Екатерина. — Есть только два действенных метода: химия и выкапывание. Второй вариант безопасен для людей и животных, но требует больше человеческих сил. Зато, если выкопать, борщевик больше не вырастет. Но нужен мониторинг, чтобы новые побеги выкапывали не только местные жители. Это уже наша боль. Мы столько времени потратили, чтобы хотя бы в нашем квартале было чисто. Для кого-то это может выглядеть, как паранойя. Только если с борщевиком не бороться, он будет везде».

«Фонтанка» направила вопрос о ситуации в сквере Раисы Штрейс в городской комитет по благоустройству.

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

