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Борщевик дошёл до Арктики и угрожает ей

Борщевик появился на арктической территории Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает Научный центр изучения Арктики. Волнуются и учёные, и коренные народы.

Последствия колебания климата (стремительное изменение тундрового ландшафта, появление и активное расселение новых видов растений и животных) сотрудники центра зафиксировали во время экологического мониторинга в ЯНАО в 2020 году, передаёт 19 января РИА Новости. «Так, на Ямал были занесены семена опасного растения — борщевика Сосновского, ареал произрастания которого уже достиг широт Мыса Каменного и Сеяхи, что в перспективе может нанести серьезный вред традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера», — подчеркнули в научном центре. Такие вездесущие растения могут вытеснить местную флору и в итоге привести к «критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктики».

Семена борщевика в отдаленные районы Ямала, возможно, занесли техникой. Появление опасного сорняка стало вызывать беспокойство и у жителей тундры. Учёные планируют провести исследования и разработать конкретные мероприятия по сохранению экосистемы.

Борщевик — сорное растение семейства зонтичных. Некоторые его виды опасны для здоровья людей, так как содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи, а его распространение, по мнению экспертов, опасно для экологического состояния территории, так как обедняет видовой состав растительности. В регионах России на борьбу с борщевиком выделяются значительные бюджетные средства, среди предпринимаемых мер — химическая обработка и механический откос.

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