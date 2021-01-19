Борщевик дошёл до Арктики и угрожает ей

Борщевик появился на арктической территории Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает Научный центр изучения Арктики. Волнуются и учёные, и коренные народы.
Последствия колебания климата (стремительное изменение тундрового ландшафта, появление и активное расселение новых видов растений и животных) сотрудники центра зафиксировали во время экологического мониторинга в ЯНАО в 2020 году, передаёт 19 января РИА Новости. «Так, на Ямал были занесены семена опасного растения — борщевика Сосновского, ареал произрастания которого уже достиг широт Мыса Каменного и Сеяхи, что в перспективе может нанести серьезный вред традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера», — подчеркнули в научном центре. Такие вездесущие растения могут вытеснить местную флору и в итоге привести к «критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктики».
Семена борщевика в отдаленные районы Ямала, возможно, занесли техникой. Появление опасного сорняка стало вызывать беспокойство и у жителей тундры. Учёные планируют провести исследования и разработать конкретные мероприятия по сохранению экосистемы.