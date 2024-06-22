Жители Московского района пожаловались на заросли борщевика. Посмотрите, где стоит быть осторожнее

читательница «Фонтанки» Екатерина
Жители Средней Рогатки пожаловались на борщевик, растущий в двух общедоступных зеленых зонах — парке Городов-Героев (Пулковский парк) и сквере Раисы Штрейс. Особенно много ядовитого растения обнаружили на газоне вдоль Пулковского шоссе напротив сквера.
Как сообщила «Фонтанке» 22 июня читательница Екатерина, раньше на полосе вдоль дороги борщевик не рос. Недавно там высадили молодые деревья, а сейчас жители заметили ядовитые сорняки.
В соседнем сквере Раисы Штрейс, по словам женщины, борщевик наблюдался и раньше. С ним активно боролись жители местного сообщества «Средняя Рогатка» как с помощью обращений в уполномоченные ведомства, так и собственными руками. В позапрошлом году опасное растение как будто бы отступило. В 2023-м в сквере проводилось благоустройство. Весь комплекс работ оценивался почти в 300 млн рублей. Как писали СМИ, сквер открыли в октябре. Этим летом в нем снова начали находить участки с опасной травой.
Такие же местами люди видят в парке Городов-Героев. Некоторые активисты не дожидаются реагирования и избавляются от вредителя самостоятельно.
«Фонтанка» направила запрос в администрацию Московского района.
Борщевик Сосновского — многолетнее крупное травянистое растение с крупными листьями и зонтиками белых цветов. При встрече его не стоит трогать и подпускать к нему детей и животных. Сок борщевика вызывает сильную чувствительность кожи к солнцу, что приводит к сильным ожогам даже при небольшом количестве солнечного света.