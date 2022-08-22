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    В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с начала года спасли 15 жертв борщевика

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    Борщевик уложил на больничную койку в Петербурге полтора десятка человек, превысив прошлогодние показатели.

    Как сообщили «Фонтанке» в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 22 августа, в этом году в клинике оказали помощь 15 пациентам с ожогами, спровоцированными контактом с борщевиком. Состояние одного из них было настолько тяжёлым, что потребовалась реанимация — медики зафиксировали поражение 30 процентов тела. Остальные пациенты поступали в состоянии средней степени тяжести.

    На данный момент разрыв с прошлогодней статистикой незначительный: в 2021-м на ожоговое отделение были госпитализированы 14 человек.

    Сезон цветения борщевика длится с июля по август. Его сок вызывает повышенную чувствительность кожи к солнцу, поэтому даже из-за небольшого количества солнечного света происходит сильное термическое поражение.

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