Снова можно ходить. На Пулковском шоссе выкосили опасный борщевик

С участка газона вдоль Пулковского шоссе убрали борщевик и обработали это место от сорняка. Об этом 26 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Московского района.



«Борщевик убрали, всё обработали», — рассказали в администрации и продемонстрировали результаты работы.