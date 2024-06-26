Снова можно ходить. На Пулковском шоссе выкосили опасный борщевик

С участка газона вдоль Пулковского шоссе убрали борщевик и обработали это место от сорняка. Об этом 26 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Московского района.
«Борщевик убрали, всё обработали», — рассказали в администрации и продемонстрировали результаты работы.
Ранее на появление ядовитого растения пожаловались жители микрорайона Средняя Рогатка. Особенно много борщевика они обнаружили на газоне вдоль шоссе напротив сквера Раисы Штрейс. По словам жительницы Екатерины, единичные сорняки периодически встречаются также и в самом сквере, и в соседнем парке Городов-Героев (бывший Пулковский парк).
Борщевик Сосновского — ядовитое травянистое растение. При попадании на кожу его сок вызывает чувствительность к солнцу, что приводит к сильным ожогам даже при небольшом количестве солнечного света. Поэтому при встрече растение не стоит трогать и подпускать к нему детей и животных.