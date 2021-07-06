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Посмотрите, как осуждённые в Ленобласти ведут борьбу с борщевиком. Они косят его на жаре в «скафандрах»

Фото и видео, как в Тосненском районе осуждённые косят борщевик

В борьбе с борщевиком в Тосненском районе Ленобласти задействовано четверо приговорённых к обязательным работам. Они косят опасное растение на берегу реки Ижоры в посёлке имени Тельмана. Фото и видео локальной войны с борщевиком в посёлке имени Тельмана 6 июля публикует областной портал 47news.

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По данным издания, все задействованные в работе осуждённые ранее получили приговор за езду в нетрезвом виде. Денег за свою работу они не получат. Осуждённые работают в специальных защитных костюмах и масках, в которых очень жарко.

47news

Как отметил глава администрации Тельмановского поселения Станислав Приходько, найти желающих на эту работу нереально. «Они в специальных костюмах, адски жарко. Работать при температуре выше +23 градусов нельзя, поэтому косят только два-три часа утром. Иначе велик риск теплового удара», — пояснил чиновник.

По словам Приходько, эксперимент по привлечению осуждённых к подобным работам длится уже пару лет. Администрация делает заявку в УФСИН в зависимости от потребностей поселения. Это может быть не только борщевик, но и подметание улиц.

Ранее «Фонтанка» писала, что в системе ФСИН за нетяжкие правонарушения предусмотрено назначение обязательных работ по благоустройству. Их перечень определяет местная администрация. В Тельмановском поселении труд осуждённых решили использовать в том числе на ниве борьбы с борщевиком.

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Комментарии (18)

Porthiriy
получается ленивый и мало мальки обеспеченный дачник плевать будет на растущий к небу ядовитый сорняк, но ни за что не пойдет копать корневище по началу лета?, но будет вопить изо всех сил про вселенское "ЗЛО"? Воистину сказка про Ивана-Дурака возымела действие в современной России.
Karl_Ivanovich
Эту гадость не косить надо, а вырубать, а потом корни выкапывать и ЖЕЧЬ!!!!
vvivanov
а почему не платить денег за такую работу? достойную труду? например футболистов можно попросить отработать потраченные миллионы.
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