В борьбе с борщевиком в Тосненском районе Ленобласти задействовано четверо приговорённых к обязательным работам. Они косят опасное растение на берегу реки Ижоры в посёлке имени Тельмана. Фото и видео локальной войны с борщевиком в посёлке имени Тельмана 6 июля публикует областной портал 47news.

По данным издания, все задействованные в работе осуждённые ранее получили приговор за езду в нетрезвом виде. Денег за свою работу они не получат. Осуждённые работают в специальных защитных костюмах и масках, в которых очень жарко.

Как отметил глава администрации Тельмановского поселения Станислав Приходько, найти желающих на эту работу нереально. «Они в специальных костюмах, адски жарко. Работать при температуре выше +23 градусов нельзя, поэтому косят только два-три часа утром. Иначе велик риск теплового удара», — пояснил чиновник.



По словам Приходько, эксперимент по привлечению осуждённых к подобным работам длится уже пару лет. Администрация делает заявку в УФСИН в зависимости от потребностей поселения. Это может быть не только борщевик, но и подметание улиц.



Ранее «Фонтанка» писала, что в системе ФСИН за нетяжкие правонарушения предусмотрено назначение обязательных работ по благоустройству. Их перечень определяет местная администрация. В Тельмановском поселении труд осуждённых решили использовать в том числе на ниве борьбы с борщевиком.

