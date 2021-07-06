FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +30
73.35р87.03р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
14
Печать

На борщевик натравили осуждённых. В Ленобласти вредное растение косят приговорённые к обязательным работам

Бороться с борщевиком в Ленобласти отправили осуждённых на обязательные работы

Администрация Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленобласти совместно с районным филиалом ФСИН проводит эксперимент — осужденные на обязательные работы там косят борщевик.

Как сообщает 6 июля портал 47news со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Ленобласти, в системе наказания за нетяжкие правонарушения предусмотрено в том числе назначение обязательных работ по благоустройству, перечень которых определяет местная администрация. В Тельмановском сельском поселении предложили осуждённым покосить борщевик по берегу реки — там, где по санитарным показаниям это нельзя делать химическим методом.

В настоящий момент на территории поселения силами правонарушителей, приговорённых к труду за неуплату алиментов или вождение в нетрезвом виде, ведутся работы по удалению борщевика на площади 5 га.

Помимо этого, Тельмановское сельское поселение участвует в областной программе по удалению борщевика химическим методом. В прошлом году в поселении такие работы велись на 50 га, в этом году они увеличены до 85 га.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

nalchik11
А потом эти "осуждённые за нетяжкие" пойдут косить дачи?
tsodd
В такую жару работать на улице, еще и рискуя получить ожоги...
262370901
На мой взгляд, борьбой, а вернее уничтожением зарослей этого растения должны заниматься непосредственные руководители сельхозпредприятий, волостей, районов, области и города федерального значения, а так же собственники земель. В первую очередь на покосе борщевика люди должны увидеть Дрозденко, а на территории СП-б - Беглова.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний