На борщевик натравили осуждённых. В Ленобласти вредное растение косят приговорённые к обязательным работам

Как сообщает 6 июля портал 47news со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Ленобласти, в системе наказания за нетяжкие правонарушения предусмотрено в том числе назначение обязательных работ по благоустройству, перечень которых определяет местная администрация. В Тельмановском сельском поселении предложили осуждённым покосить борщевик по берегу реки — там, где по санитарным показаниям это нельзя делать химическим методом.

В настоящий момент на территории поселения силами правонарушителей, приговорённых к труду за неуплату алиментов или вождение в нетрезвом виде, ведутся работы по удалению борщевика на площади 5 га.



Помимо этого, Тельмановское сельское поселение участвует в областной программе по удалению борщевика химическим методом. В прошлом году в поселении такие работы велись на 50 га, в этом году они увеличены до 85 га.

