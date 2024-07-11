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    Бой у парадной в Рыбацком попал на видео: юноша заступился за женщину и получил удары ножом

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    7 комментариев

    Делом о покушении на убийство ответило следствие жителю Невского района Петербурга, который добивался внимания женщины с такой настойчивостью, что отправил в больницу подростка.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Бой у парадной на Шлиссельбургском проспекте сняла камера домофона, кадры 11 июля предоставили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), ножевые ранения получил 17-летний местный житель, который около полудня 9 июля заметил мужчину, преследовавшего прохожую. Юноша заступился за женщину и попал в больницу с резаными ранами предплечья, пальца и головы. В полиции уточняли, что пострадавший в среднетяжёлом состоянии.

    Его оппонента быстро нашли. Тем же вечером полицейские Невского района доставили в отдел 38-летнего мужчину, ранее привлекавшегося за умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести. Нож изъят.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Доклад о расследовании ждёт председатель ведомства Александр Бастрыкин.

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    Комментарии 7

    Хенде хох11 Июл 2024 в 11:02
    Ну дал люлей и дал..молодец..ничего в этом особенного нету..почему я должен это читать..?!давайте про коклов и про депутатов..что они там приняли опять..или запретили что то наверно..лучше б конечно ничего не делали..но с другой стороны они зарплату получают большую..и за ничего не делаете из надо сажать..тчк
    +0−1
    Slava_Rossii211 Июл 2024 в 10:50
    Добиваться внимания женщины - это уголовно не наказуемо. А факт нанесения побоев на видео - это может быть и уголовной статьёй. Кто на кого первым напал, видео не показывает.
    +0−0
    Бородин П.Т.11 Июл 2024 в 10:30
    Так это малой дяденьку хотел замесить, а когда не получилось дал по тапкам?
    +0−2
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