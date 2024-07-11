Бой у парадной в Рыбацком попал на видео: юноша заступился за женщину и получил удары ножом

Делом о покушении на убийство ответило следствие жителю Невского района Петербурга, который добивался внимания женщины с такой настойчивостью, что отправил в больницу подростка.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), ножевые ранения получил
Его оппонента быстро нашли. Тем же вечером полицейские Невского района доставили в отдел
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Доклад о расследовании ждёт председатель ведомства Александр Бастрыкин.