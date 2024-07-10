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    В Рыбацком подростка порезали ножом. Он заступился за незнакомку

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    19 комментариев

    Юный житель Невского района Петербурга пришёл на помощь незнакомке и сам оказался в больнице. Спасти женщину ему удалось. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июля.

    Экстренные службы к девятиэтажке на Шлиссельбургском проспекте накануне днём вызвал мужчина, в дверь которого позвонила испуганная соседка. Она успела рассказать, что её преследовал человек с ножом.

    Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что без пострадавших не обошлось. За женщину у парадной заступился 17-летний прохожий. Сам он в результате попал в больницу, по предварительным данным, с резаными ранами на руке и голове. Медики оценили состояние пациента как среднетяжёлое.

    Предполагаемого преследователя задержали к вечеру. Из дома напротив в отдел увезли 38-летнего мужчину с ножом и небезупречной биографией. В 2017 году его судили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. На скамье подсудимых он оказался после поездки по КАД, во время которой поссорился с женщиной, ударил её по голове и выкручивал руку так, что сломал палец. Его наказали годом ограничения свободы.

    Пока в отношении мужчины составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 19

    vasilily199110 Июл 2024 в 09:56
    я не понял, маньяк напал и искалечил ножом несовершеннолетнего и ему погрозили?? не хулигань??
    позвольте вам а когда стало можно изрезать ножом людей или детей несовершеннолетних и за это тебя не сажают??? года на 4
    +0−0
    GRAY10 Июл 2024 в 09:49
    Протокол о МЕЛКОМ хулиганстве... Театр абсурда! Пострадавший в больнице, любой из ударов ножом мог быть смертельным, и это - мелкое
    +5−0
    alanfil10 Июл 2024 в 09:48
    Ну, это же не какой-то там идеологически чуждый власти спектакль, поэтому понять и простить.
    +1−0
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