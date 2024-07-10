В Рыбацком подростка порезали ножом. Он заступился за незнакомку

Юный житель Невского района Петербурга пришёл на помощь незнакомке и сам оказался в больнице. Спасти женщину ему удалось. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июля.
Экстренные службы к девятиэтажке на Шлиссельбургском проспекте накануне днём вызвал мужчина, в дверь которого позвонила испуганная соседка. Она успела рассказать, что её преследовал человек с ножом.
Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что без пострадавших не обошлось. За женщину у парадной заступился
Предполагаемого преследователя задержали к вечеру. Из дома напротив в отдел увезли
Пока в отношении мужчины составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.