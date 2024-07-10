Сестра владельца компании «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука получила 4,5 года колонии по делу о хищениях при работах в Кремле

Оксана Орынчук, сестра владельца строительной компании «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука, была приговорена 10 июля Тверским судом Москвы к четырем годам и шести месяцам колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима. Она была признана виновной по итогам рассмотрения уголовного дела о хищении порядка 70 миллионов рублей при реставрации башен и других объектов Московского Кремля, сообщает ТАСС.

Оксану Орынчук взяли под стражу сразу в зале суда, однако приговор в законную силу еще не вступил, и защита заявила о намерении обжаловать его в апелляционном порядке.