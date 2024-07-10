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    Сестра владельца компании «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука получила 4,5 года колонии по делу о хищениях при работах в Кремле

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    2 комментария

    Оксана Орынчук, сестра владельца строительной компании «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука, была приговорена 10 июля Тверским судом Москвы к четырем годам и шести месяцам колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима. Она была признана виновной по итогам рассмотрения уголовного дела о хищении порядка 70 миллионов рублей при реставрации башен и других объектов Московского Кремля, сообщает ТАСС.

    Оксану Орынчук взяли под стражу сразу в зале суда, однако приговор в законную силу еще не вступил, и защита заявила о намерении обжаловать его в апелляционном порядке.

    Суд также удовлетворил иск о взыскании с Ивана и Оксаны Орынчук суммы причиненного государству ущерба.

    Как ранее писала «Фонтанка», сам бывший владелец строительной компании «Петербургский Ренессанс» тоже был признан виновным и приговорен Тверским судом Москвы к четырем годам колонии.

    Иван Орынчук был задействован в восстановлении Мариуполя. Законодательное собрание Петербурга выдало ему почётную грамоту как руководителю службы заказчика РНК «Технострой».

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    Иван ОрынчукОксана ОрынчукХищенияРеставрация кремляКолонияПриговорПетербургский ренессанс
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    Комментарии 2

    ixform10 Июл 2024 в 23:47
    зашибись!
    +0−0
    y. l. g. 78710 Июл 2024 в 23:07
    Брат, сват, кум... Варвары одним словом.
    +0−1
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