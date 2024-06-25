Экс-глава «Петербургского Ренессанса» приговорен к колонии за хищения при реставрации Кремля. Он участвовал в восстановлении Мариуполя

Бывший владелец строительной компании «Петербургский Ренессанс» Иван Орынчук приговорен Тверским судом Москвы к четырем годам колонии по делу о хищении 70 миллионов рублей, выделенных на реставрацию башен и других объектов столичного Кремля. Об этом сообщает 25 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Уточняется, что Орынчук активно сотрудничал со следствием, дав показания по делу бывшего замначальника отдела управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО Алексея Голохвостова, которого в мае 2022 года приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 40,5 миллиона руб. Вину последний не признал.
Сам экс-глава «Петербургского Ренессанса» был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), частично признал вину и погасил часть ущерба. Судом было учтено время, проведенное Орынчуком в СИЗО с ноября 2022 года в пересчете один день за полтора.
Подозреваемой по уголовному делу также проходит сестра Ивана Орынчука Оксана, работавшая ранее на должности гендиректора «Петербургского Ренессанса». Вину она не признает.
Иван Орынчук был задействован в восстановлении Мариуполя. Как писала «Фонтанка», 2 ноября Законодательное собрание Петербурга выдало ему почётную грамоту как руководителю службы заказчика РНК «Технострой».