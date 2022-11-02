В ЗакСе наградили бизнесмена, работающего в Мариуполе. До этого у него не сложилось с башнями Кремля

Законодательное собрание Петербурга 2 ноября выдало почётную грамоту Ивану Орынчуку. Как заявил вице-спикер Законодательного собрания Николай Бондаренко, он — среди тех, кто совершает в Мариуполе трудовые подвиги.
«В Мариуполе работают петербуржцы, делают всё, чтобы начали функционировать детсады и школы, жилые дома. Такая работа проводится 24 на 7, круглосуточно. Наши люди совершают трудовые подвиги», — заявил Бондаренко и представил Ивана Орынчука, руководителя службы заказчика РНК «Технострой».
«Уважаемые депутаты, то, что делает Санкт-Петербург, — это подвиг. Я уже 5 месяцев нахожусь в Мариуполе — заявил строитель. — Все поставленные задачи будут выполнены и уже выполняются. Санкт-Петербург восстановит Мариуполь — с такой командой всё невозможное становится возможным».
Стоит отметить, что сама компания «Технострой» является небольшой, в её штате, согласно данным «Спарк», — 4 человека. Возглавляет её родственник Орынчука. Сам же награждённый до недавнего времени был известен как руководитель и сооснователь компании «Петербургский Ренессанс». Эта фирма успела немало поработать с госконтрактами на реставрацию памятников, однако сейчас, судя по данным «СПАРКа», переживает не лучшие времена. Летом 2021 года Орынчук подал заявление о признании фирмы банкротом, спустя несколько месяцев компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Последний крупный проект Орынчук реализовывал на Соловках, занимаясь реконструкцией монастыря. Контракт был заключён на 300 млн рублей, однако позже расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем порядке.
Перед этим еще в 2017 году «Петербургский Ренессанс» заключил контракт на 480 млн рублей — на ремонтно-реставрационные работы в нескольких башнях Кремля — Царской, Набатной, Константино-Еленинской, Беклемишевской, Оружейной, Боровицкой, Тайницкой и других. Он также был расторгнут по инициативе заказчика — Управления капстроительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО.