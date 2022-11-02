В ЗакСе наградили бизнесмена, работающего в Мариуполе. До этого у него не сложилось с башнями Кремля

«В Мариуполе работают петербуржцы, делают всё, чтобы начали функционировать детсады и школы, жилые дома. Такая работа проводится 24 на 7, круглосуточно. Наши люди совершают трудовые подвиги», — заявил Бондаренко и представил Ивана Орынчука, руководителя службы заказчика РНК «Технострой».

«Уважаемые депутаты, то, что делает Санкт-Петербург, — это подвиг. Я уже 5 месяцев нахожусь в Мариуполе — заявил строитель. — Все поставленные задачи будут выполнены и уже выполняются. Санкт-Петербург восстановит Мариуполь — с такой командой всё невозможное становится возможным».

Стоит отметить, что сама компания «Технострой» является небольшой, в её штате, согласно данным «Спарк», — 4 человека. Возглавляет её родственник Орынчука. Сам же награждённый до недавнего времени был известен как руководитель и сооснователь компании «Петербургский Ренессанс». Эта фирма успела немало поработать с госконтрактами на реставрацию памятников, однако сейчас, судя по данным «СПАРКа», переживает не лучшие времена. Летом 2021 года Орынчук подал заявление о признании фирмы банкротом, спустя несколько месяцев компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Последний крупный проект Орынчук реализовывал на Соловках, занимаясь реконструкцией монастыря. Контракт был заключён на 300 млн рублей, однако позже расторгнут по инициативе заказчика в одностороннем порядке.