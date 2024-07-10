Аттракцион не для слабонервных. Как сейчас получают шенгенские визы в Петербурге

Фото: Анна Майорова/URA.RU/TASS Поделиться Поделиться





Получить туристические шенгенские визы в Петербурге этим летом стало еще дороже и сложнее. Штурм визовых центров, месяцы ожидания и выдача после даты вылета, технические сбои на сайтах визовых центров — у каждой из стран есть свой сюрприз для заявителей. «Фонтанка» изучила опыт путешественников и рассказывает, как сэкономить время и нервы.



Общее изменение — увеличение платы за оформление визы. С 11 июня визовый сбор за краткосрочную шенгенскую визу (тип C) увеличился на 12 %. Теперь стоимость шенгенской визы составляет 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Самыми благосклонными к туристам остаются Италия, Франция, Испания и Греция, но у каждой из стран есть свой «нюанс», на который натыкаются путешественники.



Италия Запись в визовый центр в Петербурге, который обслуживает компания VMS, на первый взгляд, самая простая. После заполнения анкеты можно выбрать дату подачи документов. В мае запись была доступна примерно через две-три недели от даты заполнения анкеты. А вот сейчас у путешественников возникли сложности: на июль окошек нет, а выбрать август и сентябрь система не дает. Впрочем, к примеру, в Москве есть свободные даты на август.



Но готовьтесь к тому, что визу будут делать очень долго. При подаче документов в Петербурге сразу предупреждают, что стандартные срок — 45 рабочих дней, а если считать в календарных — два месяца. Если поездка раньше, могут сделать быстрее, но выдадут за день до поездки. Впрочем, даже если вы подадите документы за четыре месяца, то выдадут все равно перед самым вылетом. С учетом того, что подавать заявление нужно уже с купленными документами, а срок бесплатной отмены броней отелей к датам поездки, как правило, уже истекает, имеет смысл запастись успокоительным.



Турист из Петербурга рассказал на Форуме Винского о том, что ждал визу 62 календарных дня. «Вылет — 5 июня утром. 4 июня вечером выдали три паспорта, четвертый паспорт, ребенка 9 лет, выдали на следующий день, когда самолет уже улетел. Просто живите с этой чудесной информацией. В итоге попали на деньги (экстренно покупали новые билеты), плюс вагон сожженных нервов», — комментирует он. Путешественник из Москвы рассказал в телеграм-канале АТОР, что ждал визу 47 дней. «Самолёт улетел без меня, отели сгорели», — отмечает он. Еще один житель Северной столицы сообщил, что подал документы 29 февраля, но на сегодняшний день все еще не получил визу, а лететь должен утром 15 июня. «За два дня звонков в консульство (как и требуется, с 11 до 12) прорваться через гудки не получилось ни разу. Жду, а что делать... не унываю», — резюмирует он.



Франция Визовый центр Франции в Петербурге обслуживает компания VFS Global. Весной в ее информационной системе случился технические сбой, из-за чего записаться через сайт было невозможно, а чтобы записаться по телефону, приходилось висеть на линии часами. Сейчас запись через сайт возобновилась, но путешественники массово жалуются на технические сложности, из-за которых невозможно финализировать запись. На форумах советуют пробовать разные браузеры, заходить с разных устройств, отключать wi-fi, чистить кэш, создавать новый аккаунт, переключаться на англоязычную версию сайта, вводить логин/пароль с открывающейся виртуальной клавиатуры с самого сайта. Но и после всех этих манипуляций система все равно может выдать ошибку.



На данный момент свободных окошек на подачу в визовый центр в Петербурге нет, в начале июля открылась запись на сентябрь, так что, вероятно, в начале августа можно будет поймать слот на октябрь. Дальше уже все просто: заявления рассматривают две-три недели. Кстати, подавать документы можно без купленных билетов, только с маршрутным листом, где описан подробный план поездки.

Испания Визовый центр Испании в Петербурге до недавнего времени был единственным, принимающим заявления в порядке живой очереди. Но в конце июня на его дверях появилось объявление о том, что приём временно приостановлен по техническим причинам.



Впрочем, по словам путешественников, которым удалось подать документы таким способом, визовый центр приходилось буквально штурмовать. «Когда вы приходите в живую очередь (в моем случае в 5 утра), вас встречают мужчины со списками, в которых 20+ человек перед вами, и предлагают записаться двадцатыми на неделю вперёд или вроде того», — рассказала одна из жительниц Петербурга. По ее словам, стражи были турагентами, которые таким образом «держат очередь» для своих клиентов. «Списки неофициальные, визовому центру на них наплевать, мы в итоге зашли все, кто реально стоял в очереди. Был невероятный бой у ВЦ против помогаек, с угрозами и шантажом», — рассказала путешественница. «Это незабываемый опыт, после которого хочется отходить неделю», — резюмирует она.



По словам тех, кто пытается записаться через сайт оператора BLS, там тоже возникают технические сложности. Например, при заполнении анкеты невозможно выбрать тип визы или посмотреть, есть слоты или нет, а также финализировать запись. «Уже и страну меняла впн и без впн. Над нами издеваются», — пишет одна из пользовательниц.



Поскольку пробиться удается единицам, есть свободные слоты — даже на июль, а саму визу делают примерно за две недели. Впрочем, сложности возникают и на этом этапе: путешественники жалуются, что не могут зайти в личный кабинет, чтоб проверить статус заявления.

Греция Сложности поджидают и тех, кто решил податься на греческую визу. Визовый центр обслуживает оператор Global Visa Center World. На форумах путешественников можно найти жалобы на сбои при записи через сайт. Но они преодолеваются куда проще, чем у Испании и Франции, — часто достаточно сбросить историю браузера и перелогиниться.

Сюрпризы начинаются уже при подаче. По словам петербурженки, которая подавала документы в июне 2024 года, ей пришлось провести в визовом центре почти пять часов. При назначенном времени 9:45 к окошку ей удалось прийти только в 10:45. Поскольку сотрудник потребовал живой печати на выписке из банка, пришлось срочно ехать туда. «После возвращения в 11:55, еще 1,5 часа на подготовку договора и оплату услуг», — рассказала она. Еще на столько же растянулась очередь на биометрию. «Сотрудников немного, но дикие очереди из-за крайне медленной их работы, как будто им указание такое дали», — отмечает путешественница.



Зато рассматриваются заявления быстро. По словам петербуржцев, которые подавали в июне, срок ожидания составил от 14 до 16 рабочих дней. Правда, в основном визы дают под даты поездки.

Швейцария Швейцария — еще одна страна, которая продолжает выдавать россиянам шенгенские визы. Еще зимой записаться на подачу через сайт оператора TLScontact можно было довольно свободно, но сейчас планировать поездку придется сильно заранее. Например, в конце апреля слоты для подачи в Петербурге были доступны только на июль, но и они быстро закончились.



На сайте визового центра есть информация об опции подачи без записи за дополнительную плату, но для этого нужно забронировать услугу по телефону. Однако при попытке дозвониться автоответчик лишь сообщает о том, что колл-центр закрыт на техническое обслуживание. В самом визовом центре можно записаться в лист ожидания: если кто-то пропустит свою запись, сотрудники перезвонят и пригласят. Но прийти нужно в тот же день, так что всегда нужно иметь с собой полный пакет документов, включая купленные билеты. Если вы едете не по приглашению, то бронь отелей также должна быть предоплачена.



Заявления рассматривают быстро, но, как правило, визу дают на короткий срок, за исключением тех, у кого есть родственники в Швейцарии.

Как часто и кому отказывают в визе Свежей статистики по шенгенским визам нет, но в 2023 году каждый пятый российский заявитель столкнулся с отказом в выдаче шенгенской визы, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на статистику Еврокомиссии. Всего в прошлом году россияне подали свыше 520 тысяч заявок, что в восемь раз меньше, чем 2019-м.



До ковида доля отказов гражданам России была одной из самых низких — 1,5 %. В сравнении с ней статистика отказов россиянам за 2023 год показала 13-кратный рост.

Снизилось и количество выданных россиянам мультивиз: в 2023 году их получила 221 тысяча человек, что в два раз меньше, чем в 2019 году.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

