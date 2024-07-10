    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    770мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd88eur95.34

    Суд закрыл дело петербургского священника Михнова-Вайтенко

    1174
    1 комментарий

    Петроградский районный суд закрыл административное дело петербургского священника Григория Михнова-Вайтенко. Об этом 10 июля рассказала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Отмечается, что по делу истек срок давности.

    Напомним, что 17 февраля священника Апостольской православной церкви задержали на выходе из парадной при попытке провести панихиду у Соловецкого камня. Незадолго до этого Санкт-Петербургская митрополия опубликовала обращение с призывом игнорировать заявления Михнова-Вайтенко, который не является священником РПЦ.

    Его доставили в 43-й отдел полиции, где составили на него протокол по статье 20.2.2 КоАП («Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка»). В полиции Михнову-Вайтенко стало плохо, поэтому его пришлось госпитализировать.

    Через пару дней священника выписали из больницы. После этого он рассказал, что получил предостережение от правоохранителей о недопустимости дальнейшей организации массового пребывания граждан в общественных местах.

    Сегодня Григорий Михнов-Вайтенко возглавляет организацию МРО «Православная община апостольской традиции во имя Святой Троицы». Она занимается сбором пожертвований и оказанием помощи беженцам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Административное производство
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    AndrewBarsik10 Июл 2024 в 16:31
    Хорошо, что есть в Санкт-Петербурге хоть один, не предавший Христа.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close