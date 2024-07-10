Суд закрыл дело петербургского священника Михнова-Вайтенко

Напомним, что 17 февраля священника Апостольской православной церкви задержали на выходе из парадной при попытке провести панихиду у Соловецкого камня. Незадолго до этого Санкт-Петербургская митрополия опубликовала обращение с призывом игнорировать заявления Михнова-Вайтенко, который не является священником РПЦ.

Петроградский районный суд закрыл административное дело петербургского священника Григория Михнова-Вайтенко. Об этом 10 июля рассказала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Отмечается, что по делу истек срок давности.

Его доставили в 43-й отдел полиции, где составили на него протокол по статье 20.2.2 КоАП («Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка»). В полиции Михнову-Вайтенко стало плохо, поэтому его пришлось госпитализировать .

Через пару дней священника выписали из больницы. После этого он рассказал, что получил предостережение от правоохранителей о недопустимости дальнейшей организации массового пребывания граждан в общественных местах.



Сегодня Григорий Михнов-Вайтенко возглавляет организацию МРО «Православная община апостольской традиции во имя Святой Троицы». Она занимается сбором пожертвований и оказанием помощи беженцам.

