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    В Приморье друзья выбросили из такси мертвого приятеля и поехали дальше

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    5 комментариев

    Следователи Приморья устанавливают обстоятельства смерти мужчины, которого выкинули из такси его собственные друзья. Лежавшего на улице погибшего нашли полицейские утром 10 июля, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

    Дело происходило в городе Дальнегорске. Приятели возвращались на такси с пьянки. По предварительным данным, один из них, 60-летний мужчина, умер прямо в машине от инфаркта. Увидев это, друзья решили избавиться от мертвого товарища. Они вынесли тело из салона и отправились дальше по адресу.

    «В настоящее время мужчины опрошены, по результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщили в Следкоме Приморья.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, как пассажир такси погиб в Мурино. Как оказалось, водитель и клиент начали конфликтовать, словесная перепалка быстро переросла в физический контакт, после удара потерпевший упал и умер.

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    Комментарии 5

    VKuser13319418710 Июл 2024 в 13:35
    Как говорится - " таких друзей за ...., да в музей"
    +0−0
    ProstoZloy10 Июл 2024 в 13:30
    Так вот она какая, "поездка со скидкой"
    +0−0
    26585926910 Июл 2024 в 13:23
    Так там Дикое Поле - Средневековье, чё...
    +0−0
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