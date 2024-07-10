В Приморье друзья выбросили из такси мертвого приятеля и поехали дальше

Следователи Приморья устанавливают обстоятельства смерти мужчины, которого выкинули из такси его собственные друзья. Лежавшего на улице погибшего нашли полицейские утром 10 июля, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

Дело происходило в городе Дальнегорске. Приятели возвращались на такси с пьянки. По предварительным данным, один из них, 60-летний мужчина, умер прямо в машине от инфаркта. Увидев это, друзья решили избавиться от мертвого товарища. Они вынесли тело из салона и отправились дальше по адресу.



«В настоящее время мужчины опрошены, по результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщили в Следкоме Приморья.

