В трёхэтажке на Трефолева рванула газовая колонка. Пострадал мужчина

Житель Кировского района Петербурга получил тяжёлые травмы, пытаясь самостоятельно починить газовую колонку. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июля.



О взрыве и выбитых стёклах на первом этаже дома на улице Трефолева, 40, в экстренные службы сообщили накануне около одиннадцати часов утра. Подоспевший на место наряд патрульно-постовой службы выяснил, что в понедельник 82-летний хозяин квартиры занимался ремонтом колонки, в процессе и произошёл хлопок.



По предварительным данным, повреждены окна на кухне, обошлось без возгорания. Мужчину увезли в больницу в тяжёлом состоянии с ожогами.

