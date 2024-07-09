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    В трёхэтажке на Трефолева рванула газовая колонка. Пострадал мужчина

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    5 комментариев

    Житель Кировского района Петербурга получил тяжёлые травмы, пытаясь самостоятельно починить газовую колонку. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 июля.

    О взрыве и выбитых стёклах на первом этаже дома на улице Трефолева, 40, в экстренные службы сообщили накануне около одиннадцати часов утра. Подоспевший на место наряд патрульно-постовой службы выяснил, что в понедельник 82-летний хозяин квартиры занимался ремонтом колонки, в процессе и произошёл хлопок.

    По предварительным данным, повреждены окна на кухне, обошлось без возгорания. Мужчину увезли в больницу в тяжёлом состоянии с ожогами.

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    Газовая колонка
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    Комментарии 5

    инкогнитто09 Июл 2024 в 12:42
    наверное потому что новая колонка стоит от 15000, а пенсия 200000
    +0−0
    28240881209 Июл 2024 в 12:35
    А ведь мог бы трехэтажку превратить в одноэтажку
    +0−0
    Zet09 Июл 2024 в 11:47
    Несносный дед...
    +0−0
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