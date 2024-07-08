Город Шебекино трижды подвергся обстрелам со стороны Украины. Губернатор показывает фото

Город Шебекино в Белгородской области 8 июля был трижды обстрелян Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом вечером в понедельник сообщает глава региона Вячеслав Гладков, чуть более получаса назад рассказывавший об ударах беспилотников по нескольким населенным пунктам области.
По информации губернатора, в Шебекино были ранены четверо мирных жителей — двоих мужчин с осколочными ранениями рук и ног скорая помощь доставила в городскую больницу Белгорода, а еще двоих мужчин отправили в Шебекинскую ЦРБ.
Различные повреждения в городе выявлены на территории пяти предприятий: побиты административные, складские и производственные здания, у гаражей пробиты крыши, повреждены ограждения.
В нескольких многоквартирных домах выбиты окна, в трех частных домах посечены кровли, фасады и заборы. Повреждены 11 легковых автомобилей и четыре автобуса. Также есть повреждения на ЛЭП.
Информация о последствиях уточняется.