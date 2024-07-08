Дроны ВСУ ударили по нескольким селам Белгородской области. Ранены трое мирных жителей

Вечером 8 июля сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины: об этом заявляет губернатор региона Вячеслав Гладков. Он же в своем телеграм-канале рассказывает о пострадавших и об ущербе от атаки.
По его сведениям, пострадали трое мирных жителей.
В селе Грузское Борисовского района беспилотник атаковал движущуюся легковушку и находившиеся в ней мужчина и женщина с сотрясениями головного мозга и осколочными ранениями рук и ног были доставлены в городскую больницу Белгорода. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
В районе поселка Чапаевский Грайворонского городского округа БПЛА атаковал комбайн, а когда на помощь подоспел трактор, то и он попал под удар: тракториста с контузией, черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями рук и ног отвезли в Головчинскую районную больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь, после чего его для дальнейшего лечения отправили в областную клиническую больницу.
Дроны атаковали также села Безымено и Головчино — там были повреждены автомобили и торговый объект, но, по предварительной информации, обошлось без жертв.
Село Старый Хутор вечером подверглось обстрелу из РСЗО. В 3 частных домах выбиты окна, повреждены фасады и заборы, но о пострадавших также не сообщалось.
Между тем, прямому прилету снаряда сегодня днем подвергся один из коммерческих объектов в селе Никольское в Белгородской области. В результате попадания снаряда ВСУ скончались трое человек.