Дроны ВСУ ударили по нескольким селам Белгородской области. Ранены трое мирных жителей

Вечером 8 июля сразу несколько населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины: об этом заявляет губернатор региона Вячеслав Гладков. Он же в своем телеграм-канале рассказывает о пострадавших и об ущербе от атаки.

По его сведениям, пострадали трое мирных жителей.

В селе Грузское Борисовского района беспилотник атаковал движущуюся легковушку и находившиеся в ней мужчина и женщина с сотрясениями головного мозга и осколочными ранениями рук и ног были доставлены в городскую больницу Белгорода. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.