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    В результате прямого прилета снаряда по селу под Белгородом скончался третий пострадавший

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    7 комментариев

    В селе Никольское в результате попадания снаряда ВСУ скончался третий пострадавший. Об этом 8 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Водитель легковушки в момент атаки ВСУ находился на перекрестке и получил ранения. Его коллега сел за руль и повез пострадавшего в сторону Белгорода, но мужчина скончался по пути в больницу.

    Прямому прилету снаряда сегодня днем подвергся один из коммерческих объектов в селе. В результате один мирный житель скончался на месте до приезда медиков. Еще три человека были госпитализированы, двое из них — без сознания, один из них умер в больнице. Позже еще один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением обратился к врачам самостоятельно.

    В результате атаки в селе повреждены четыре частных домовладения, четыре легковых автомобиля, один микроавтобус и один коммерческий объект.

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    Комментарии 6

    Эд Хэммет08 Июл 2024 в 21:43
    А что слыхать насчет детской больницы?
    +0−0
    VKuser27909208 Июл 2024 в 21:32
    "Ф", держитесь, молодцы. Про С-300 с утра и "Пэтриот" к вечеру, нехотя, но размещают менее стойкие. Завтра Совбез.
    +0−0
    ixform08 Июл 2024 в 21:27
    если радиус фронта больше 2 километров то прилёты из ствольной артиллерии очевидны при наличии такой возможности.. но на этом этапе радиус следует полагать из расчёта и иных средств поражения, поэтому я распространяю действие эвакуации на радиус управляемых средств малой авиации 320 - всё что пострадало в этом радиусе должно быть застраховано в Сбербанке сразу через периметр опасности предоставляемый МОРФ.. это не всё.. в виду взаимосвязности социальных механизмов государственной машины спешу доложить, что наблюдается глобальный сбой в определении уровня угрозы и предпринимаемого бездействия при увеличении радиусности потенциального поражения. Всё что относится к закрытию неба над территорией военного конфликта в равной степени относится и к эвакуации гражданских по земле в радиусе действия средств поражения противника. Общие нормы. Теперь главное - при ситуации наличия средств таргетированного внезапного уничтожения сил обороны следует действовать на опережение и наносить поражение
    +0−1
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