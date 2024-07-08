В результате прямого прилета снаряда по селу под Белгородом скончался третий пострадавший

В селе Никольское в результате попадания снаряда ВСУ скончался третий пострадавший. Об этом 8 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



Водитель легковушки в момент атаки ВСУ находился на перекрестке и получил ранения. Его коллега сел за руль и повез пострадавшего в сторону Белгорода, но мужчина скончался по пути в больницу.



Прямому прилету снаряда сегодня днем подвергся один из коммерческих объектов в селе. В результате один мирный житель скончался на месте до приезда медиков. Еще три человека были госпитализированы, двое из них — без сознания, один из них умер в больнице. Позже еще один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением обратился к врачам самостоятельно.

