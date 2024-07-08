Число погибших от прямого прилета снаряда по селу под Белгородом выросло до двух

Один из пострадавших при попадании снаряда ВСУ по селу Никольское Белгородского района умер в больнице. Общее число погибших выросло до двух, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 8 июля.



Прямому прилету снаряда сегодня днем подвергся один из коммерческих объектов. В результате один мирный житель скончался на месте до приезда медиков. Еще три человека были госпитализированы, двое из них — без сознания.



«К несчастью, количество погибших увеличилось до двух человек. В операционной городской больницы № 2 города Белгорода скончался мужчина, которого бригада скорой доставила без сознания», — написал глава региона в своем телеграм-канале.



Также позднее за медицинской помощью самостоятельно обратился еще один пострадавший — у мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги. Всего пострадавших трое: мужчин после обработки ран отпустили на амбулаторное лечение, женщина с осколочными ранениями конечностей останется под присмотром врачей.



В результате атаки в селе повреждены четыре частных домовладения, четыре легковых автомобиля, один микроавтобус и один коммерческий объект.



Утром глава Белгородской области сообщал об атаке двух сел в Шебекинском городском округе, есть пострадавшие.

