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    Путин снял с должностей двух помощников Шойгу

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    4 комментария

    Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей двух помощников секретаря Совета безопасности РФ — Евгения Аношина и Наиля Мухитова. Подписанные главой государства приказы от 8 июля опубликованы на портале правовой информации.

    По информации ТАСС, Аношин, который ранее 9,5 года работал с Николаем Патрушевым, в бытность того секретарем Совбеза РФ, вновь поработает с Николаем Платоновичем (ныне помощником президента) и будет ведать вопросами «популяризации национальной морской политики и взаимодействия со СМИ». Аношин занял должность помощника секретаря Совбеза в конце января 2023 года, сменив Алексея Павлова, автора статьи о «десатанизации» Украины. До этого он занимал пост пресс-секретаря аппарата Совбеза.

    Мухитов же переходит на работу в управление администрации президента РФ по вопросам национальной морской политики. Он пришел в Совбез в 2015 году и занял должность помощника предыдущего секретаря Николая Патрушева, а ранее он сначала занимал пост заместителя руководителя управления собственной безопасности ФСБ, а с 2012 года он возглавлял службу безопасности «Роснефти». В феврале 2023 года Мухитов заявил, что уехавшие за границу, дабы избежать частичной мобилизации, подставили стране подножку.

    Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза 12 мая.

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    ПутинУказОсвобождение от должностиСергей ШойгуСовбезМухитовАношин
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    Комментарии 4

    28184290708 Июл 2024 в 18:50
    Новости зазеркалья...😄
    +0−0
    26078660108 Июл 2024 в 18:14
    Успели хоть билеты в Париж взять?
    +3−0
    Кот учёный08 Июл 2024 в 18:07
    Не снял, а переназначил на другое теплое место.
    +3−0
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