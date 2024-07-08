Путин снял с должностей двух помощников Шойгу

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей двух помощников секретаря Совета безопасности РФ — Евгения Аношина и Наиля Мухитова. Подписанные главой государства приказы от 8 июля опубликованы на портале правовой информации.
По информации ТАСС, Аношин, который ранее
Мухитов же переходит на работу в управление администрации президента РФ по вопросам национальной морской политики. Он пришел в Совбез в 2015 году и занял должность помощника предыдущего секретаря Николая Патрушева, а ранее он сначала занимал пост заместителя руководителя управления собственной безопасности ФСБ, а с 2012 года он возглавлял службу безопасности «Роснефти». В феврале 2023 года Мухитов заявил, что уехавшие за границу, дабы избежать частичной мобилизации, подставили стране подножку.
Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза 12 мая.